El PP urge a Sánchez a justificar los pagos a Ábalos y Koldo: «Si no, quedará acreditada la existencia de una caja B»

«Lo que hasta ayer era una sospecha, hoy es ya un hecho: por la sede de Ferraz, se movían grandes cantidades de dinero en sobres de propaganda electoral que no se dice de dónde venía, pero que sí se sabe dónde acabó, en manos ... del número dos de [Pedro] Sánchez y su asesor«, ha comenzado denunciando este sábado por la mañana el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en rueda de prensa en el número 13 de la madrileña calle Génova. El dirigente popular ha convocado a los medios para urgir al presidente del Gobierno que demuestre que los justificantes por los gastos por los que se remuneró en metálico al exministro José Luis Ábalos son reales. De lo contrario, ha deslizado, quedará probada la existencia de una caja B.

«Exigimos al PSOE que enseñe cuanto antes los resguardos de las retiradas en efectivo de sus cuentas, los que justifiquen la existencia de miles de euros en metálico. De no hacerlo, quedará acreditada la existencia de una contabilidad B», ha sugerido Tellado, a quien no le cabe duda que ese dinero «entró en bolsas de basura como aseguró [la empresaria] Carmen Pano en sede judicial o, como dice el gerente del PSOE hoy recolocado en la empresa pública Enusa [se refiere el popular a Mariano Moreno, se retiró del banco». También exige ver el exportavoz parlamentario del PP «los tickets de hoteles, restaurantes o desplazamientos que justifiquen los pagos por los gastos de Ábalos». «De no hacerlo, quedará acreditado el pago de sobresueldos a la cúpula socialista», añade.

«Durante años, la sede nacional del PSOE ha sido un ir y venir de dinero de procedencia desconocida», ha sentenciado el secretario general de los populares un día después de salir a la luz el informe patrimonial de casi 300 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ABC y que revela que el PSOE pagó cantidades cercanas a los 30.000 euros en efectivo en sobres del partido el exresponsable de Transportes y también a su hombre de confianza, Koldo García, que da nombre a la trama investigada.

El citado documento de 300 páginas, entregado por la UCO al juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga si el también ex secretario de Organización socialista formó parte de un caso de mordidas a cambio de amaño de adjudicaciones de obra pública, recoge, además, que el que fuera mano derecha del propio Sánchez hasta el año 2021 hizo desembolsos personales de al menos 95.000 euros procedentes de una fuente no declarada.

Ambas, señala Tellado este sábado, «son informaciones que revisten de extrema gravedad». Y por ello, se pregunta: «¿Cobró Sánchez dinero del mismo modo?». Es por ello que emplaza también al jefe del Ejecutivo a aclarar «cuántos dirigentes socialistas han cobrado con este 'modus operandi'». Porque, a su juicio, «hablamos de corrupción generalizada e institucionalizada, de dinero B, de maquinaria bien engrasada y de una montaña de indicios de financiación ilegal del PSOE». Algo que el viernes, día en que se conoció el informe del Instituto Armado, ya se encargó de negar el propio Partido Socialista. «La UCO corrobora que no ha habido financiación ilegal» y «todos» los pagos disponen de sus comprobantes, «están justificados», cuentan, además, con la aprobación del Tribunal Supremo y están auditadas de forma externa «como todas las cuentas del PSOE», se escudaron fuentes internas.

Todo lo anterior mencionado es, a ojos del partido que preside Alberto Núñez Feijóo, «un escándalo que es completamente imposible que Pedro Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera» porque «nada de esto pudiera suceder de espaldas a quien la trama llamaba 'número 1'. Es por este mismo motivo, explica Tellado, que el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno ha decidido adoptar la estrategia de »atacar a todo el mundo« y de »hacer anuncios vacíos a la desesperada« como el de ayer para incluir el derecho al aborto en la Constitución. »Cada vez que lo hace es porque le acecha un nuevo escándalo de corrupción. Ha pasado de forma reiterada con el caso de su mujer o el de su hermano, se ha vuelto muy previsible. Nos sabemos todos sus trucos«, se jacta el popular, que no ha dudado en pedir, por último y por enésima vez, la dimisión de Sánchez. «Sólo le queda dimitir y convocar elecciones. Los españoles lo saben y los socios también», opina.