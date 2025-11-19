El PP hace el trabajo sucio y Vox el inteligente

El día amanecía interesante. Ya a la entrada al hemiciclo, Rufián avisaba al gobierno de que le retirarían su apoyo si la corrupción escalaba y el caso Cerdán se convertía en la «Gürtel del PSOE». Teniendo en cuenta que 'escalar' significa «subir, trepar por ... una pendiente» entiendo que 'no va más', como se dice en los casinos. Porque la trama ya está en la cúspide y lo único que puede hacer es descender en forma de metástasis, es decir, pasar de Ábalos y Cerdán hacia el resto de la organización y desde el ministerio de Transportes hacia el resto de ministerios, en forma de mordidas generalizadas en las adjudicaciones con las que el PSOE -y Paqui- se habrían financiado ilegalmente. Eso sí, pasando del 'tres per cent' al dos. España pierde poder adquisitivo hasta en las mordidas. Pero, volviendo al tema, sucede que la UCO ya sitúa a Cerdán como enlace entre gobierno, PSOE y las empresas. Es decir, ya estamos en ese punto que Rufián anuncia como 'non plus ultra'. Por lo que la amenaza suena poco creíble. Como muestra, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, que no utilizó su turno en la sesión de control para avisar al gobierno de que no sostendrían un minuto más este enorme estercolero sino para acusar a los jueces de reaccionarios y acordarse de Franco. Por cierto, de la relación de Mussolini con su partido, el primero genuinamente fascista de España, no dijo nada. Tampoco de sus 'escamots' ni de sus camisas verdes marchando sobre Barcelona. Qué cosas.

En la misma línea, Aitor Esteban, que avisaba en Telecinco de que si la investigación pasa de los cargos al PSOE como organización «haría saltar todo por los aires», dando por hecho que el propio presidente se vería obligado a convocar elecciones. En este sentido, una digresión: la salida de Esteban hacia el Euzkadi Buru Batzar ha resultado un fracaso que no solo no ha servido para arreglar el enorme problema que tiene PNV tras haberse convertido en alfombra del PSOE; tampoco para revertir la tendencia al alza de Bildu. Tan solo ha servido para desdibujar el papel de su partido, que dormita ahora en la irrelevancia del Congreso, con intervenciones flojas, previsibles, sin pulso, ni influencia. Esteban sería un cínico. Pero el resto no llegan ni a eso.

Como digo, había expectación. Pero se diluyó en los primeros compases, lo que tardamos en comprobar que el PP sigue congelado en la oposición de hace año y medio, es decir, fiándolo todo a la corrupción y a los tribunales, como si en España no pasara nada más, la economía de los hogares fuera de escándalo y el problema de la vivienda estuviera resuelto. Y el PSOE encastillado, diciendo al PP que no hablen de corrupción precisamente ellos, que les acaban de detener al presidente de la Diputación de Almería. Si el PP intentaba derechas ganadoras, el PSOE era un muro de devolver pelotas en las que ponía 'Almería', dejando así que el estiércol y los purines se congelaran. Todo recordaba, en realidad, a un coprolito, a una enorme hez fosilizada que no huele ni mancha, ni mueve demasiados votos.

El único que parece obtener rédito de la estrategia del PP es Vox, que acertó esta vez con el planteamiento que debía haber utilizado el PP: política social frente a macroeconomía, precio de los alimentos frente a cifras vacías, esfuerzo fiscal frente a presión fiscal. Por cierto, el PP parece estar cómodo encajando la acusación de Sánchez de ser los destructores del estado de bienestar, sin rebatirlo ni defender con uñas y dientes que son sus autonomías las que gestionan los servicios públicos. Pues nada de eso. Solo corrupción. Y una embestida de Cayetana Álvarez de Toledo contra el abogado del TJUE que no se entiende. El PP parecía, al menos, defender la institucionalidad y asumir los tiempos de los procesos con cierto sentido de las formas. Ya ni eso. E incomprensible también que sigan intentándolo con Torres sin cambiar de argumentos. Nada funciona. Así que gran día para Vox, que se viste de PP hablando de economía mientras el PP les hace el trabajo sucio, pasmados ante el coprolito como druidas en Stonehenge.