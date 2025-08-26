El PP tilda de «hooligan» a la directora general de Protección Civil y Emergencias

«Negar la existencia de pirómanos sería un error», advirtió el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien añadió que actualmente hay «45 personas detenidas y 100 investigadas». De esta forma, se refirió a las posibles autorías de los incendios que, como cada año, afectan a «zonas recurrentes» y que están asolando el país este mes de agosto.

Tellado aprovechó para aplaudir la labor de los equipos de emergencia en las tareas de extinción, pero también para criticar el cargo de la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, a quien la semana pasada el coordinador general del PP, Elías Bendodo, calificó de «pirómana».

Durante una entrevista en Espejo Público, Tellado salió en defensa de su compañero de partido y matizó: «A veces nos expresamos de manera que se nos entienda. Si se quiere cambiar la palabra pirómana por irresponsable, adelante». Sin embargo, él mismo no dudó en cargar contra Barcones, a la que tachó de «hooligan del PSOE».

Además, se ha dado a conocer, que sus Majestades los Reyes visitarán a partir de mañana las zonas afectadas por los incendios. Primero se desplazarán a Castilla y León y después a Galicia y Extremadura.