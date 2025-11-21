Suscribete a
El PP sugiere que el Gobierno abona ya el terreno para el indulto del fiscal general

Bendodo: «Los españoles ya sabemos cómo funciona el sanchismo y cómo empieza a construir un relato para llegar después a una conclusión»

La negativa de la ponente a condenar a García Ortiz precipitó la difusión del fallo

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

Elías Bendodo, durante un acto de partido
Elías Bendodo, durante un acto de partido h. fraile

ABC

Barcelona

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado hoy desde Barcelona que el Gobierno está «construyendo ya la pedagogía del indulto al Fiscal General del Estado», Álvaro García Ortiz, tras el fallo condenatorio hecho público ... el jueves.

