Suscribete a
ABC Premium

El PP, sobre la propuesta de Peramato como fiscal general del Estado: «La clave es saber si Sánchez va a seguir utilizándo la Fiscalía en beneficio propio»

Tellado asegura que «lo importante no es a quién nombra, sino quién lo nombra»

El Gobierno propone a la exportavoz de la UPF Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Perfil | Peramato, promocionada dos veces por Delgado y García Ortiz y defensora de la 'ley del sí es sí' de Montero

Miguel Tellado
Miguel Tellado ep

C.M. y D.Y.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los partidos políticos ya están reaccionando a la propuesta del Gobierno para la sucesora de Álvaro García Ortiz, que renunció tras el fallo que lo condenaba por revelación de datos confidenciales de Alberto Gómez Amador, al frente de la Fiscalía General del Estado. Como ... era de esperar, las reacciones están siendo en función de las posiciones de cada partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app