El PP, sobre la apertura de juicio oral al hermano de Sánchez:«Esto haría caer a cualquier Gobierno» La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, exige responsabilidades y denuncia lo «inaudito» de la situación

Como lleva ocurriendo desde hace un par de semanas, la actualidad sobre el calendario judicial del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se antoja la protagonista de las ruedas de prensa de los martes en el Congreso. La última hora sobre el auto de apertura de juicio oral al hermano de Sánchez, David Azagra (nombre artístico), irrumpió en la sala de prensa momentos antes de que llegara la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha sentado en el banquillo de los acusados a Azagra y al secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias asociados a la creación de una puesto de trabajo, presuntamente 'ad hoc', para el hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, un hecho que Muñoz ha tildado de «inaudito». «En cualquier democracia esto supondría la caída del Gobierno del país ¿qué pasa en nuestro país», ha denunciado Muñoz.

La decisión de Audiencia Provincial de respaldar a la juez instructora del caso, Beatriz de Biedma, supone para los populares un agujero en el relato que se construye desde hace tiempo en Moncloa, que afirma que el hermano del presidente es víctima de una investigación «prospectiva» por parte de «jueces que hacen política», como ya dijo el propio presidente recientemente en una entrevista en TVE. «Ya no es un juez haciendo 'lawfare', es un tribunal», ha asegurado Muñoz.

«Los chanchullos de la familia de Sánchez están en los tribunales, el hermano del presidente del Gobierno está en los tribunales, ahora hay que saber si es verdad que vivía en la Moncloa escondido con su domicilio fiscal registrado en Portugal, donde tributaba, en lugar de en España», ha reclamado la portavoz.