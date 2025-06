El PP en el Senado señala a Montero, que «puso la mano en el fuego por Cerdán y se quemó»

La sesión de control en el Senado, la primera para el Gobierno desde que se desveló el informe de la UCO que incrimina a Santos Cerdán en pago de comisiones ilegales, resultó casi monográfica sobre la corrupción del PSOE. Un asunto que ha protagonizado la última semana de la política nacional y que también tuvo un papel destacado en la Cámara Alta, donde María Jesús Montero asumió la corrupción «sistémica» aunque se desmarcó del PP en la lucha contra la misma. «Los socialistas perseguimos y cesamos», ha dicho.

Lo que no ha hecho Montero ha sido poner la mano en el fuego por Pedro Sánchez ni por la financiación del PSOE, cuestiones ambas que le ha puesto sobre la mesa Alicia García y a las que la vicepresidenta ha preferido no referirse. Un silencio que no utilizó para referirse a su número tres, José Antonio Marco Sanjuán, que ha dimitido por «motivos personales» después de haber sido vinculado al cobro de mordidas a cambio de anular multas de Hacienda. «Es mentira que haya recibido algún tipo de comisión», ha señalado Montero.

Por su parte, la portavoz del PP ha criticado la falta de contundencia del PSOE a la hora de abordar la corrupción y para ello ha recordado los 16 meses que tardaron para expulsar a José Luis Ábalos después de que se confirmaran las sospechas de corrupción que incriminan al exministro. Además, García ha querido dejar clara la relación entre los casos destapados y el Ejecutivo, porque «el PSOE lleva «más de una década entre mordidas, amaños y prostitutas pagadas con dinero público. Mordidas para los cabecillas, el 'impuesto' para el partido y mordaza para los que investigamos».

La senadora del PP cree que «España no merece un Gobierno okupado por una organización criminal ni unos socios cómplices de su corrupción» y a ellos se dirigió para pedirles que no sostengan a un Gobierno «achicharrado y atrincherado»