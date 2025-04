El PP da por rotas las negociaciones con el Gobierno para apoyar el decreto antiaranceles

«Salimos de la reunión con el ministro peor que entramos». La primera frase de la intervención de Juan Bravo, portavoz económico del PP, ante los medios después de haberse reunido con Carlos Cuerpo resultó demoledora y anticipó lo que él mismo anunciaría poco después: «Si el Gobierno decide no apoyar a los sectores afectados con las propuestas que habían trasladado a través del PP entenderá que no va a contar con nuestro apoyo».

Una respuesta negativa al decreto antiaranceles, que se tendrá que convalidar en el Congreso el próximo jueves, que será definitiva si el Gobierno no levanta el teléfono para volver a contactar con Bravo y ofrecerle algún avance en sus propuestas.

«El PP no apoyará el decreto de aranceles y suspende conversaciones hasta que el Gobierno formalice avances en nuestras propuestas. Por ahora, no se han movido de su postura. Si deciden cambiarla, que nos lo hagan saber», explica a ABC una persona cercana a la dirección del partido.

Desde Génova insisten en que «es el Gobierno el que nos expulsa de un acuerdo» que sería bueno para los españoles y cierran la puerta a seguir negociando si no es para avanzar en el plan que el propio Juan Bravo puso sobre la mesa de Carlos Cuerpo hace tres semanas.

«Veníamos de haber presentado un plan hace 23 días al Gobierno y esperábamos que en este tiempo hubieran tenido preparada una respuesta a nuestro plan o nos hubieran presentado el suyo», explicó Bravo a su salida de la reunión, a la que acudió, incluso, con un documento para haber sellado un acuerdo entre las dos partes.

«Lo único que hay ahora mismo es una propuesta de préstamos, deudas y avales que no es lo que quieren los afectados. Nosotros no queremos ser muleta de este Gobierno, sino que queríamos trasladar al BOE las alternativas de los afectados. Ha vuelto el muro y parece que no quieren contar con el PP», apuntó Bravo, quien incidió en que «lo único que le pedimos al Gobierno es lo que trasladan estos sectores, que son facilidades en energía, una fiscalidad adaptada y ayudas directas para las empresas que sufren ya las consecuencias de una situación geopolítica muy complicada».