El PP y Puente se enfangan en las redes: los populares comparan al ministro con un simio después de que éste criticara el físico de Feijóo

La guerra entre el PP y PSOE está en el Congreso, el Senado, en casi cada intervención pública y también en las redes sociales, donde ya no hay filtro para los descalificativos. Si Oscar Puente, fiel a su estilo soez, criticaba este jueves ... el físico de Feijóo para alabar la belleza de Pedro Sánchez, cuyas gafas protagonizaron las más de cinco horas de comparecencia en la Cámara Alta durante la comisión de investigación por el caso Koldo, el principal partido de la oposición fue más allá comparando al ministro con un simio.

«A la izquierda 300 mauros (dicen) invertidos divinamente. Resultado, un look aún mejor y los fachas bailando un mes. A la derecha, pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas. Superioridad política, ética y estética«, escribía Puente en sus redes sociales. Junto al mensaje, una foto de Pedro Sánchez con gafas y otra de Feijóo.

Noticia Relacionada Óscar Puente vuelve a atacar a David Alandete y le acusa de «terminal político» J. T. El ministro de Transporte ha acusado al periodista de ABC de hacer «una y otra vez la misma pregunta»

Ante la descalificación a su líder, el PP, desde la cuenta oficial del partido, quiso «seguirle el rollo» y dio incluso un paso más comparando a Puente con un primate. «En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate. Ambas criaturas tienen en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España», reza el mensaje.

Puesto que @oscar_puente_ se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo.



En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate.



Ambas criaturas tienen en… pic.twitter.com/WDnCioeNui — Partido Popular (@ppopular) October 30, 2025

La publicación acumula más de dos mil comentarios, muchos de ellos criticando el «ridículo» de ambos por las alusiones al físico y por la guerra en redes mientras «hay gente con 35 años viviendo en casa de sus padres porque no puede independizarse».

El PSOE de Pontevedra llega incluso a denunciar un posible delito de odio y otros usuarios lamentan la falta de altura política con este tipo de actitudes de formaciones que luego se muestran en contra del bullying.

Lejos de acabar aquí la trifulca, el ministro quiso utilizar su turno de réplica para subir el tono. «Este mono os tiene bailando desde aquel 26 de septiembre de 2023 en el que dejé claro a toda España que el amigo del narco no de la talla». «Seguid así, que tenéis años en la oposición para parar un tren», auguró.

La familia Sánchez

Este viernes, el PP ha difundido un vídeo en el que deseaba un feliz Halloween a «casi todos» y convertía La Moncloa en la casa de la Familia Addams. Junto a la conocida canción de esta peculiar familia, los populares hacían un repaso tirando de ironía de 'La Familia Sánchez'.

En concreto, convertían al exministro José Luis Ábalos en «Bábalos, el terror de las chistorras»; a Begoña Gómez en «Catedralicia Gómez, coleccionista de imputaciones»; a Puente en «Óscar Miente, siniestro de Transportes»; a María Jesús Montero en «Miércoles J. Montero, 'chiqui', la muñeca diabólica, y a Félix Bolaños en »Infeliz Bolaños, sólo tiene gafas para su amo«.

No se olvidaron tampoco de Santos Cerdán, a quien denominaron «Cosa Cerdán, o lo que queda de él…»; de David Sánchez, «el hermano del soberano, va como Pedro por su casa», y finalmente Pedro Sánchez, el «uuuuuuno, tu pesadilla y cada día la de más gente». 'La Familia Sánchez', concluye el vídeo.