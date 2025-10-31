Suscribete a
Un muerto y un herido grave por una explosión en la base militar de la Legión en Almería
Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas de Madrid y Barcelona

El PP y Puente se enfangan en las redes: los populares comparan al ministro con un simio después de que éste criticara el físico de Feijóo

Los usuarios han criticado el «ridículo» de ambos

Óscar Puente vuelve a atacar al corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, y le acusa de «terminal político» en RTVE

Oscar Puente, al teléfono.
Oscar Puente, al teléfono. EFE

L. G.

La guerra entre el PP y PSOE está en el Congreso, el Senado, en casi cada intervención pública y también en las redes sociales, donde ya no hay filtro para los descalificativos. Si Oscar Puente, fiel a su estilo soez, criticaba este jueves ... el físico de Feijóo para alabar la belleza de Pedro Sánchez, cuyas gafas protagonizaron las más de cinco horas de comparecencia en la Cámara Alta durante la comisión de investigación por el caso Koldo, el principal partido de la oposición fue más allá comparando al ministro con un simio.

