El PP propone a Sánchez un careo con Ábalos y Aldama en el Senado

El senador popular, Alejo Miranda de Larra, protagoniza un bronco interrogatorio

El presidente se niega a responder sobre su hermano, David Sánchez

Siga la declaración del presidente en directo

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Alejo Miranda de Larra
Alejo Miranda de Larra efe
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

La tensión en el Senado ha sido permanente a lo largo de la mañana. Especialmente durante el careo con el PP. Su senador, Alejo Miranda de Larra, propuso al presidente del Gobierno «un careo» con José Luis Ábalos y Víctor de Aldama ... en el marco de la propia comisión para aclarar todos los interrogantes sobre la trama de corrupción en el que el exministro de Transportes tuvo un papel protagonista. Sánchez aseguró que «no conocía a ese señor» en referencia a Aldama, mientras el senador mostraba una fotografía de ambos juntos.

