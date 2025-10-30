El PP propone a Sánchez un careo con Ábalos y Aldama en el Senado

La tensión en el Senado ha sido permanente a lo largo de la mañana. Especialmente durante el careo con el PP. Su senador, Alejo Miranda de Larra, propuso al presidente del Gobierno «un careo» con José Luis Ábalos y Víctor de Aldama ... en el marco de la propia comisión para aclarar todos los interrogantes sobre la trama de corrupción en el que el exministro de Transportes tuvo un papel protagonista. Sánchez aseguró que «no conocía a ese señor» en referencia a Aldama, mientras el senador mostraba una fotografía de ambos juntos.

El presidente se justificó: «Hacerse una foto con alguien en un mitin no significa conocer a alguien». Hay una imagen de Aldama en la planta noble de Ferraz.

