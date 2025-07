El PP plantará a la ministra Rego en la reunión para el reparto de los menores inmigrantes de Canarias

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia convocada por la ministra del ramo, Sira Rego. Según ha podido confirmar ABC, los consejeros autonómicos han decidido 'in extremis' no asistir a esta ... cita en la que Rego iba a presentar el número de menores inmigrantes no acompañados que deberá acoger cada territorio de manera extraordinaria.

Desde el PP aseguran que no acudirán a la Sectorial porque consideran que esta convocatoria es «ilegal» por varios motivos. En primer lugar, porque el contenido del orden del día de esta reunión no se ha consensuado en mayoría sino que ha venido «impuesto» por el Ministerio de Juventud e Infancia. Fuentes populares insisten en que apenas han tenido margen de maniobra y que no se han tenido en cuenta los temas que querían poner encima de la mesa los consejeros de once comunidades. Estaba previsto que este jueves el Gobierno presentara a todos los territorios una propuesta de reparto de los 3.975 menores inmigrantes no acompañados que continúan hacinados en centros de acogida de las islas canarias. Esta Sectorial, última estación del vía crucis que está suponiendo este reparto extraordinario, estaba planteado como broche final después de meses de reuniones multilaterales entre el Ejecutivo y las comunidades, pero esta vez el PP sí ha consumado su amenaza y no asistirá. Es un asunto que mantiene en pie de guerra a los gobiernos central y autonómicos desde hace meses, pero la aprobación "unilateral" de cupos de reparto y la confirmación de que finalmente Cataluña y País Vasco no tendrán que participar de esta acogida extraordinaria ha sido la gota que ha colmado el vaso para el PP. (NOTICIA EN ELABORACIÓN)

