El PP pide a Sánchez que tome nota de la caída del primer ministro francés: «Sin apoyo, elecciones o cuestión de confianza»

En un mundo interconectado como el que habitamos, lo que pasa en el exterior influye y se puede ver como espejo de lo que pasa en un país. Y si desde el Partido Popular se acusa a Pedro Sánchez de actuar en política exterior para tapar sus crisis internas, como valoró las medidas anunciadas contra Israel este lunes, en Génova recomiendan al inquilino de Moncloa que tome nota de lo ocurrido durante esa misma jornada en un país vecino como Francia.

Lo ha explicado este martes por la mañana la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, en una entrevista televisiva en Telecinco. Este miércoles «el Gobierno va a abrir un nuevo curso político con una ley que no va a poder ser aprobada porque no tiene respaldo», explicaba la popular en referencia a la rebaja de la jornada laboral -una de las leyes estrella del Ejecutivo y, sobre todo, de su vicepresidenta segunda-, a la que Junts ya ha transmitido su voto negativo.

«Cuando a un gobierno le pasa eso, convoca elecciones o una cuestión de confianza como pasó ayer -por este lunes- en Francia», ha analizado Gamarra, quien ha criticado que «estamos normalizando que el Ejecutivo pierda votaciones como si fueran partidos de fútbol y eso significa que solo se mantienen en el poder para protegerse». «España necesita un gobierno que pueda aprobar leyes», ha defendido.

La popular se refería así a lo ocurrido este lunes en la Asamblea Nacional gala, cuando 364 de los 574 diputados votaron la censura del gobierno de François Bayrou, que solo recibió el apoyo de 194, abriendo una gran crisis política que obligará a Macron a buscar su quinto primer ministro, y el tercero en el último año.

Sobre las medidas contra Israel

Preguntada sobre el anuncio de nueve medidas contra Israel y la utilización del término «genocidio» utilizado por Sánchez este lunes, la que ejercía en pantalla como portavoz popular, defendía que «a quien le corresponde definir como genocidio es a los tribunales internacionales y esto lo decía hasta hace nada el ministro Albares».

«Lo fundamental» en este caso y según Gamarra, «es no utilizar en clave de política interna algo de política internacional, que debería ser política de Estado y no algo que use Pedro Sánchez para tapar sus problemas de corrupción, como que mañana testifique su esposa por un delito de malversación».

Preguntada sobre las medidas anunciadas, ha asegurado que «para hablar de las medidas hay que conocerlas, el Real Decreto que era tan urgente parece que no se va a aprobar hoy -por este martes-. No conocemos la letra pequeña, cuando podamos conocerlas nos pronunciaremos sobre ellas».

Eso sí, Gamarra ha querido dejar claro que «Israel tiene derecho a defenderse de los terroristas, pero no tiene derecho a atacar a la población civil; nosotros denunciamos que Israel no está diferenciando entre terroristas y civiles».