El PP pide que el corresponsal de ABC en Washington vaya al Congreso a explicar el contrato con Huawei

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del corresponsal del diario ABC en Washington, David Alandete, para que detalle el riesgo que supone para las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos la contratación de Huawei para alojar datos procedentes de escuchas judiciales.

Alandete publicó en agosto una información titulada 'EE.UU. amenaza ahora con sanciones comerciales a España por el contrato con Huawei' que generó gran preocupación en la oposición por la posibilidad de que el Gobierno de Xi Jinping reclamase información sensible para la seguridad nacional a la empresa china. Una alarma que había llegado previamente a Washington.

El Ministerio del Interior, que adjudicó el contrato a Huawei, ha negado en todo momento que exista un riesgo real para la seguridad nacional porque la compañía, asegura, no tiene acceso al contenido y solo actúa como una suerte de contenedor cuyo acceso está exclusivamente reservado al personal español del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, el PP quiere aclarar todos los extremos de la adjudicación y escuchar del corresponsal de ABC en la capital estadounidense, como experto en la materia, tanto las posibles consecuencias que puede tener en las relaciones de España con el gigante norteamericano como el riesgo que entraña para la seguridad.

Los populares quieren escucharlo en la Comisión Mixta para la Seguridad Nacional, compuesta por miembros del Congreso y del Senado, cuya Mesa deberá aceptar la petición, a la que ha tenido acceso ABC y que fue registrada el miércoles pasado, y buscar una fecha en la que Alandete esté disponible.