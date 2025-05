El PP pide la comparecencia de Puente por el caos ferroviario y exige una auditoría de toda la red

Una semana después del apagón que dejó sin electricidad a la mayor parte de España durante casi toda la jornada, el Gobierno se ha vuelto a levantar con un problema sobre la mesa a causa del caos ferroviario sufrido por la línea Madrid-Sevilla ... , en la que miles de viajeros sufrieron retrasos y algunos se vieron obligados a pasar la noche en el tren por el «robo de cables de cobre», según las informaciones oficiales.

Otra vez, un culpable ajeno a Moncloa, como denunciaba este lunes el Partido Popular, que acusa a Sánchez de desentenderse de los españoles y buscar siempre la responsabilidad fuera del Ejecutivo. «Culpan a todos antes de asumir responsabilidades», apuntó Borja Sémper, portavoz del PP, quien denunció la falta de previsión del Gobierno, «que permitió que una veintena de trenes salieran sabiendo que iban a sufrir retrasos».

«Ahora la culpa es del PP, por preguntar y hacer la labor de oposición. Pero la realidad que no puede soslayar el Gobierno es que familias enteras pasaron la noche sin agua y sin comida. Tiradas por el Gobierno y el ministro Óscar Puente, que alardeaba hace solo unas semanas de que el tren atravesaba su mejor momento», explicó Sémper.

En ese sentido, el PP anunció que pedirá la comparecencia del ministro de Transportes para que dé explicaciones por el caos ferroviario y que exigirá una auditoría de toda la red para conocer de primera mano en qué estado se encuentra.

Para los populares, el problema no es el robo de cobre, sino cómo responde el Gobierno a los problemas de los españoles. «El Gobierno no tiene la culpa del robo de cobre, si es que ese fuera el motivo de los retrasos, pero sí cómo responde como país a esos problemas. Hubo gente a la que se podía haber suministrado agua y víveres, que se la podía haber trasladado en autobuses y que se sintió desamparada por los servicios públicos de este país», apuntó.

Uno de los afectados por los retrasos fue Juan Bravo, vicepresidente económico del PP, que compareció junto a Sémper para exigir al Gobierno «que devuelva cuanto antes el coste de los billetes e indemnice a los ciudadanos».

Además, Bravo instó al Ejecutivo a «pedir perdón a los españoles», no solo por el caos de las últimas horas sino por no haber explicado aún «las causas del apagón». «Llevamos una semana sin conocer las causas y sin que nadie haya asumido responsabilidad alguna. No lo sabemos por incompetencia o porque lo saben o no nos lo cuentan», señaló.

Bravo cree que cada nuevo problema busca ocultar el anterior y coincide con Sémper en que el Gobierno ha entrado en un colapso que solo puede desembocar en nuevas elecciones.

Por el momento, a Sánchez le espera una semana movida en el Congreso, donde comparecerá por el plan de Defensa y el apagón, además de enfrentarse a la convalidación del decreto antiaranceles, al que el PP reitera que votará en contra. «No nos han llamado de nuevo y no han atendido ninguna de nuestras medidas», señalan fuentes del PP.

Respecto a la OPA del BBVA al Sabadell, los populares prefieren ser cautos, a la espera de conocer todos los detalles de la misma, pero de puertas para dentro se muestran en contra porque puede traducirse en despidos y problemas para los autónomos y las pymes.