El PP pasará página de Mazón tras intervenir en el Congreso y no lo llevará al Senado

Antes de su dimisión la fecha de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso ya estaba marcada en el calendario del PP. En la dirección nacional y en el grupo parlamentario contaban con que sería ... una prueba muy incómoda. Era el trance político pendiente y que todavía podía desatar una nueva crisis. La renuncia de Mazón fue un alivio colectivo en el partido, una especie de descargo de peso que ha ido a más con el paso de los días. Y esa disminución de la presión que soportaba el PP en su conjunto, en gran medida por la figura del presidente autonómico y su gestión en la tragedia, se volvió a evidenciar ayer tras su paso por el Congreso.

Todos los diputados consultados por ABC coinciden en que la comparecencia «fue mejor de lo esperado», sobre todo, inciden, por las continuas interrupciones de los parlamentarios que le interrogaban, impidiendo que Mazón contestara a muchas de las cuestiones; y todo, afirman, «por busca su minuto de gloria en las redes sociales» con intervenciones «muy agresivas».

«Se han pasado de frenada en muchos momentos y eso le ha beneficiado», coincidían varios dirigentes populares. Hubo dos momentos especialmente tensos en la comisión: el tú a tú con Gabriel Rufián, portavoz de ERC y al que algunos asistentes vieron «sobreactuando de manera exgerada»; y el que tuvo con el diputado del PSOE, Alejandro Soler, que sugirió incluso la posibilidad de que Mazón se hubiera llevado «una muda» a la comida en 'El Ventorro'. Los murmullos se acumularon en la sala y dieron un balón de oxígeno al jefe del Consell valenciano: «¿Qué insinúa?».

La sensación generalizada en el PP es que el todavía presidente en funciones pudo superar la prueba mejor de lo previsto y, sobre todo, dan por hecho que la comparecencia de ayer es un punto y final a los exámenes políticos que tendrá que superar Mazón. Ya compareció en Les Corts valencianas la semana pasada y le quedaba pasar por el Congreso, donde la dinámica del interrogatorio –no acumulando preguntas, sino forzando al compareciente a ir respondiendo sobre la marcha– añadía muchas dificultades.

No irá al Senado

Este paso por el Congreso da al PP la excusa que necesitaba para no llamarle a la comisión de investigación en el Senado que controlan los populares con su mayoría absoluta. «Ya ha dado explicaciones a las Cortes Generales», coinciden los dirigentes consultados, confirmando que no tienen pensado que acuda a la Cámara Alta. En los planes de trabajo iniciales sí estaba previsto. De hecho, fue el propio Mazón el que lo confirmó hace tiempo, sorprendiendo incluso a algunos parlamentarios populares, que no contaban con ese anuncio. Poco antes de que él confirmara su dimisión al frente de la Generalitat, en el Senado estaban preparando su llamamiento con la idea de desactivar la presión que implicaba la comparecencia en Les Corts y, sobre todo, en el Congreso. Era la única herramienta con la que el PP contaba.

Pero todo cambió tras dejar la presidencia de la Comunidad Valenciana. Tanto en la dirección nacional como en el grupo parlamentario del Senado coincidieron en que «ya no tendría sentido», máxime si Mazón tenía que enfrentarse al cuestionario de toda la oposición en la Cámara Baja como sucedió ayer. Y, sobre todo, porque tras esta prueba –que podría repetirse, eso sí, porque al Congreso podría volver a ser llamado si así lo decide la Mesa de la comisión– los populares miran ya a cerrar esta etapa y que se abra la siguiente con Juanfran Pérez Llorca como 'president'.

Esta semana su candidatura tiene que quedar registrada formalmente y, mientras tanto, las conversaciones con Vox continúan. En el entorno de Santiago Abascal aseguran que lo deseable sería que el candidato contara ya con los apoyos cuando se convoque el pleno de investidura. Evitar las prisas finales y las improvisaciones. Eso implicaría, por tanto, que hay acuerdo de gobernabilidad en pocos días. Vox, como publicó ABC, no contempla entrar en el ejecutivo autonómico después de haber salido de todos los que formaban parte en el verano de 2024.

Sigue siendo una incógnita el papel que tendrá Mazón a partir de ahora, siempre, eso sí, en segundo plano. Fuentes del PP consideran que cuando deje de ser presidente formalmente saldrá de todo el foco. Mantendrá su escaño y eso es lo que le permite, precisamente, seguir aforado de cara a la investigación penal. Pero su exposición pública se reducirá al máximo.

Y con Mazón sin toda la presión que le ha perseguido este tiempo, en el PP creen que tendrán más capacidad de pasar «a la acción» contra el Gobierno por lo que consideran la «nula asunción de responsabilidades» por la trágica riada del pasado año. «El presidente autonómico ha dimitido. ¿Lo ha hecho alguien del Gobierno central o es que nadie tenía responsabilidad de que en una comunidad se estuviera ahogando la gente?», se preguntan dirigentes de la cúpula, que creen que ahora toca poner toda la atención en las obras hidráulicas pendientes y las infraestructuras que el Ejecutivo sigue sin poner encima de la mesa más de un año después.