El PP ofrece ocho pactos a Sánchez para que no descarrile la Conferencia de Presidentes en Barcelona

La bronca instalada en la política nacional ha atrapado también a la Conferencia de Presidentes, un foro habitualmente proclive al diálogo en el que esta vez ha costado hasta ponerse de acuerdo en los temas a tratar. Con ese paisaje parece complicado que se ... pueda llegar a ningún acuerdo. Algo que ocurrió por primera vez en Santander, en la última cumbre de este tipo, y que podría repetirse hoy en Barcelona, donde los Reyes harán la inauguración. Para evitarlo, tanto el Gobierno como los barones del Partido Popular han tratado en las últimas horas de enfundarse el mono de trabajo. Un esprint de última hora con el objetivo de no salir de vacío del Palacio de Pedralbes.

Al sentarse en la mesa de trabajo de la Conferencia de Presidentes de Santander, a finales de 2024, los presidentes autonómicos se sorprendieron al encontrarse una carpeta de colores que solo contenía folios en blanco. Esta vez, en esa carpeta irá, al menos, la propuesta de Moncloa para triplicar la inversión en vivienda y blindar la de protección oficial. Medidas que el propio Pedro Sánchez trasladó por carta en la tarde del miércoles y que los populares ven ineficaces si se mantiene la actual ley de vivienda. Por eso, en una misiva de vuelta, los barones del PP hacían su propia propuesta en esta materia y también las demás que se incluyen en el orden del día. Ocho pactos para tratar de evitar que la cumbre sea un fracaso.

La vivienda, uno de los asuntos que ambas partes estaban de acuerdo en abordar, ocupará buena parte de la intervención de los presidentes autonómicos, conscientes de que este es un problema mayúsculo y principal para sus ciudadanos. Según adelantó ayer ABC, las autonomías del PP (once de las diecisiete) solo se abrirán a sellar algún acuerdo en esta materia si el Gobierno acepta derogar la ley de Vivienda y el decreto antidesahucios que, en su opinión, es el causante del incremento gradual del fenómeno de la okupación y la inquiokupación.

Así lo recogen en el documento enviado al Ministerio de Política Territorial ayer y con el que abordarán la negociación en el día de hoy. «Al menos esta vez no empezaremos la reunión con una carpeta llena de folios en blanco como ocurrió en Santander», ironizan desde uno de los territorios gobernados por el PP. Los ocho pactos de los populares servirán de guion, pero cada presidente incidirá en los aspectos que más afecten a su territorio.

Si Sánchez quería evitar que se hablara del cupo catalán en Barcelona no lo va a conseguir. Por su importancia, la reforma de la financiación autonómica será protagonista principal. Más aún teniendo a Salvador Illa como anfitrión. En ese sentido, los barones del PP reivindicarán un nuevo sistema en el que no tiene cabida la mutualización de la deuda, que entienden que debe ser asumida por cada territorio de manera autónoma y sin quitas. «La condonación no soluciona los problemas de financiación de las comunidades, los cuales deben abordarse mediante la apertura de un proceso de reforma del sistema de financiación actual», recoge el documento remitido a Moncloa por los populares, al que tuvo acceso ABC. Algunos de los barones consultados ven fundamental este asunto, por lo que instarán a Sánchez, no solo a retirar la propuesta de financiación singular para Cataluña, sino a establecer plazos para instaurar el nuevo sistema común. «Para nosotros es clave, porque somos de las comunidades más infrafinanciadas y necesitamos que se aborde ya el cambio para poder hacer frente a los problemas», apuntan desde otro de los territorios consultados.

En cuanto a la vivienda, Génova ya tumbó la propuesta de Sánchez el miércoles y no parece que Moncloa vaya a asumir el marco de los populares, que exigen la retirada de la ley de vivienda y el decreto antidesahucios para empezar a hablar de un posible pacto. Están tan lejos las posturas que, a pesar de la importancia del asunto, parece complicado que pueda haber un acuerdo de mínimos. Otro de los temas espinosos que Sánchez quería evitar en Barcelona era la política de inmigración, en la que incidirán los barones del PP para pedir que se mantengan las competencias dentro del Estado y no se transfieran a ninguna comunidad, como el Gobierno acordó con Junts en el marco de una negociación parlamentaria. Por ahí tampoco hay mucho margen de negociación. El caos ferroviario y el apagón energético ocupan otro flanco de debate en Barcelona y ahí sí que podrían encontrarse puntos comunes que desemboquen en algún tipo de acuerdo que evite que la conferencia sea un fracaso. También la propuesta del PP para cofinanciar la educación infantil de 0 a 3 años podría verse con buenos ojos.

El problema para los diferentes presidentes autonómicos, no solo los del PP, es que el formato de la reunión –10 minutos de intervención sin réplica por dirigente– no deja lugar al debate. Ya en la reunión preparatoria se dejó entrever la necesidad de un cambio de proceder para futuras cumbres, algo que alguno de los barones populares pondrá también sobre la mesa. Y que puede contar con el apoyo de algunos socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.