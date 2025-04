El PP mantiene su mano tendida a pesar de la negativa del Gobierno a incluir sus propuestas en el decreto antiaranceles

La negativa del Gobierno a incluir medidas del PP en el decreto que este martes aprobará el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la guerra comercial no ha hecho desistir al PP, que sigue abierto a un entendimiento con el Ejecutivo. Así lo ... ha dejado entrever, al menos, Juan Bravo, que ha confirmado la buena sintonía con Carlos Cuerpo, con el que continuará hablando en los próximos días.

«Déjame que despejemos esto y nos sentamos a hablar». Estas son las palabras que el ministro de Economía le dijo este lunes al vicesecretario del PP, según ha desvelado Bravo en una entrevista en RNE, en la que confirma que «si el Gobierno quiere contar con el voto favorable del PP, parece lógico que se tengan en cuenta las propuestas».

Unas declaraciones que llegan apenas unas horas después de que desde el partido se criticara la negativa del Ejecutivo a incluir las medidas hechas por Alberto Núñez Feijóo en el decreto que este martes se debatirá en el Consejo de Ministros, donde, según ha explicado el propio Bravo, sí que «algunas de las cuestiones seguro que van a estar en el decreto».

Bravo ha insistido en la idea de que «el Gobierno va a tener dificultad para decir que no a lo que piden los sectores, aunque lo haya puesto en un papel el PP. Esto no puede ser que yo te vote a ti, pero de ti no acepto nada».

En cualquier caso, el vicesecretario económico del PP ha dejado la puerta abierta al diálogo para establecer un plan posterior al decreto de ayudas directas a las empresas más afectadas por los aranceles. «Quiero creer que nos vamos a sentar a negociar sobre eso. No hay ningún reparo», ha apuntado.