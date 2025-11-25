Suscribete a
El PP lleva una ley al Senado para endurecer el acceso al segundo y al tercer grado a los etarras

Pretende que solo puedan concederlo las autoridades policiales y judiciales

Los populares apoyan la norma de Vox para suprimir el arraigo de la ley de extranjería

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado defenderá este miércoles ante el Pleno una reforma quirúrgica de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) que busca endurecer la clasificación o progresión de grado a las personas condenadas por terrorismo. En la exposición de motivos de ... la iniciativa, a la que ha tenido acceso ABC, los populares denuncian: «Existe una estrategia política del actual Gobierno del presidente Sánchez, en base a la necesidad de contar con el apoyo de Bildu, consistente en otorgar beneficios penitenciarios a presos de ETA».

