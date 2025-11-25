El PP lleva una ley al Senado para endurecer el acceso al segundo y al tercer grado a los etarras

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado defenderá este miércoles ante el Pleno una reforma quirúrgica de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) que busca endurecer la clasificación o progresión de grado a las personas condenadas por terrorismo. En la exposición de motivos de ... la iniciativa, a la que ha tenido acceso ABC, los populares denuncian: «Existe una estrategia política del actual Gobierno del presidente Sánchez, en base a la necesidad de contar con el apoyo de Bildu, consistente en otorgar beneficios penitenciarios a presos de ETA».

Para corregir ese supuesto trato de favor, el PP plantea dos cambios mínimos en el artículo 72 de la LOGP que modifican los requisitos exigidos para la clasificación o progresión de grado de los terroristas. Según interpretan los populares, la redacción actual del apartado seis de ese precepto deja «a la interpretación» en manos de quién está la decisión de si procede o no que un preso progrese de grado, con el consecuente acceso a beneficios penitenciarios. Hasta ahora, el artículo 72.6 de la LOGP solo se refiere a la progresión al tercer grado y la vincula a una colaboración activa «con las autoridades». El PP pretende que esta norma se aplique a la clasificación tanto al segundo como al tercer grado y que esa colaboración activa se dé «con autoridades policiales y judiciales».

Hasta el momento, para la progresión al tercer grado, en el que los reclusos solo deben ir a la cárcel a dormir, se exigen signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas y una colaboración activa con las «autoridades», sin especificar más. Esto permite, según la lectura del PP, que se concedan beneficios a los etarras «disfrazados bajo una apariencia de legalidad». Con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la Junta de Tratamiento de la prisión puede además proponer la adopción de un modelo de ejecución de penas que combine distintos aspectos de los grados. «Este artículo ha sido utilizado por el actual ministerio para que, pese a la peligrosidad de un penado condenado por delitos de sangre (...), este pueda con una simple carta de perdón a las víctimas, por ejemplo, o con cualquier otro gesto premeditado y finalista, acceder a permisos», denuncia el PP en su ley.

Por todo ello, los populares proponen que la colaboración que se exige al preso sea para con «las autoridades policiales y judiciales», añaden un apartado siete al artículo 72 para que la combinación de aspectos de distintos grados necesite aprobación «del juez de vigilancia correspondiente» y derogan el artículo 100.2 del real decreto por que el que se aprobó el Reglamento Penitenciario. En otras palabras, el PP quiere que la última palabra la tengan las autoridades policiales y judiciales y no un simple informe de Instituciones Penitenciarias, que depende orgánicamente del Ministerio del Interior y, por tanto, del Gobierno.

Este miércoles se debate la toma en consideración de la ley, pero, aunque su aprobación esté garantizada en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, es más que probable que termine como el resto de normas aprobadas por el Senado esta legislatura: bloqueada en el Congreso a través de la ampliación sistemática en la Mesa del plazo para registrar enmiendas.