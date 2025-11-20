Suscribete a
El PP llama a Tezanos a la Comisión de Investigación del CIS en el Senado: «Las encuestas del CIS son la carta a los reyes magos de Sánchez»

El presidente del Centro de Investigaciones sociológicas está citado para el próximo 9 de diciembre

José Félix Tezanos
José Félix Tezanos jaime garcía
Carlos Mullor

Carlos Mullor

El Partido Popular llama al presidente de la Centro de Investigaciones sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a declarar a la comisión de investigación sobre el organismo en el Senado el próximo martes 9 de diciembre. Así lo han anunciado este jueves fuentes de la ... formación en la Cámara Alta. «El sanchismo llegó al poder y se asentó en el poder en base a una triple corrupción: la corrupción económica de la pandilla del Peugeot, la moral de pactar con Bildu y la política de asaltar las instituciones para ponerlas a su servicio. Y uno de los ejemplos más representativos es el CIS», explican los populares.

