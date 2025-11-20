El PP llama a Tezanos a la Comisión de Investigación del CIS en el Senado: «Las encuestas del CIS son la carta a los reyes magos de Sánchez»

El Partido Popular llama al presidente de la Centro de Investigaciones sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a declarar a la comisión de investigación sobre el organismo en el Senado el próximo martes 9 de diciembre. Así lo han anunciado este jueves fuentes de la ... formación en la Cámara Alta. «El sanchismo llegó al poder y se asentó en el poder en base a una triple corrupción: la corrupción económica de la pandilla del Peugeot, la moral de pactar con Bildu y la política de asaltar las instituciones para ponerlas a su servicio. Y uno de los ejemplos más representativos es el CIS», explican los populares.

Tezanos, antes de ocupar el puesto de presidente del CIS, formó parte del PSOE en distintos cargos. Fue miembro del comité regional del PSOE de Madrid (desde 1980 a 1984), secretario de formación de la comisión ejecutiva federal del PSOE (desde 1988 a 1993), miembro del comité federal (1994-1997) y Presidente de la ASU (Agrupación Socialista Madrileña) (1995-2001). En 2018, solicitó al partido liderado por Pedro Sánchez la suspensión de sus funciones para centrarse en su labor al frente organismo público.

Por ello, creen que Tezanos «tendrá que rendir cuentas en el Senado por el falseamiento de las encuestas en beneficio de Pedro Sánchez, pagadas por todos los españoles». «En eso coinciden la inmensa mayoría de los 16 expertos que han pasado ya por la Comisión», confiesan las fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Noticia Relacionada El sorprendente dato del CIS: un 0,3% quiere a García-Page como presidente de España Javier Guayerbas El líder castellanomanchego es el único presidente autonómico que figura en las preferencias espontáneas de los encuestados

Según explican, cuando Tezanos fue nombrado presidente del CIS, «salió el prestigio y el rigor de la institución y entró la manipulación y el sectarismo». Además, lamentan que una institución «referente en encuestas y estudios sociológicos» se haya convertido en «un ejemplo de okupación de las instituciones por parte del sanchismo».

«El último ejemplo fue la encuesta publicada ayer. Unos datos que si Sánchez se creyese de verdad convocaría de inmediato elecciones, pero él y todos los españoles saben que las encuestas del CIS son la carta a los reyes magos de Sánchez», aseguran. Acusando a la institución de generar encuestas «prefabricadas» en base al «interés de Sánchez y no la verdad».

No es la primera vez que Tezanos ha sido acusado de manipular las encuestas y barómetros en la organización que preside. En 2021, Vox presentó una querella que fue admitida por el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid al considerar que se presentaban características que hacían posible «la posible existencia de delito/s de malversación de caudales públicos» en favor del PSOE. La querella fue finalmente archivaba por la Audiencia de Madrid.