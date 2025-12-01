El PP llama a Cerdán y al hijo de Ábalos a la comisión de investigación del Senado

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), ha anunciado este lunes que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, comparecerá ante la comisión de investigación del Senado acerca de la supuesta trama corrupta que cerca al PSOE el próximo 17 de diciembre. Además de ... Cerdán, también lo harán Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, y Antonio Hernando, actual secretario de estado de telecomunicaciones e infraestructuras digitales de España.

Según ha informado Tellado desde la sede nacional de los populares, Cerdán deberá responder ante las últimas informaciones que revelan que ofreció «un cheque en blanco en nombre de Sánchez a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo» y por las «comisiones ilegales del 2% en obras publicas». ((En ampliación))

