El PP llama a Cerdán y al hijo de Ábalos a la comisión de investigación del Senado

El exsecretario de organización socialista lo hará el 17 de diciembre

Tellado avisa: van a «subir el volumen para que toda España escuche la 'traviata' sanchista»

Santos Cerdán acude por primera vez a firmar a los juzgados de Tafalla, en Navarra

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán
Carlos Mullor

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), ha anunciado este lunes que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, comparecerá ante la comisión de investigación del Senado acerca de la supuesta trama corrupta que cerca al PSOE el próximo 17 de diciembre. Además de ... Cerdán, también lo harán Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, y Antonio Hernando, actual secretario de estado de telecomunicaciones e infraestructuras digitales de España.

