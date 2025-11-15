Suscribete a
El PP incrementa su ofensiva parlamentaria por el avión turco, ahora en el Senado

Los de Feijóo presentan otra iniciativa, esta vez, en la Cámara Alta, para que el Gobierno responda por escrito sobre el contrato entre Defensa y Ankara

Los populares ya han pedido la comparecencia en comisión de la ministra Robles y lanzado una batería de preguntas en el Congreso

Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, en una imagen de archivo
Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, en una imagen de archivo
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

El Partido Popular (PP) intensifica su ofensiva parlamentaria a cuenta del contrato entre el Ministerio de Defensa español y la la Turquía de Recep Tayyip Erdogan para la fabricación de 45 nuevos aviones de entrenamiento para los pilotos españoles de la modalidad de caza y ... ataque, que sustituirán a los actuales —y ya obsoletos— F5 y T-38, por un valor de más de 3.000 millones de euros (concretamente, 3.120). Una adjudicación que, según adelantó ABC el martes, se habría producido sin concurso.

