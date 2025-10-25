Suscribete a
El PP desconfía de Puigdemont y no hará nada hasta que haya ruptura formal

En Génova recuerdan «todos los avisos» que han quedado en nada y esperan la postura oficial de Junts

Feijóo en su escaño del Congreso
Paloma Esteban

Madrid

Los diputados del PP evitaron hacer sangre con la advertencia de Junts en el Congreso esta misma semana, cuando su portavoz, Míriam Nogueras, propuso empezar a hablar de «la hora del cambio». El juego de palabras, poniendo en evidencia el debate que quiso introducir ... Pedro Sánchez en el arranque de la semana con el cambio horario, reabrió la posibilidad de que el partido de Carles Puigdemont vaya a romper formalmente con el Gobierno. Sin embargo, desde las filas populares no agitaron sus palabras ni retomaron, como ha ocurrido en otras ocasiones, el fantasma de la moción de censura. En privado, dirigentes populares desdeñaban el «enésimo aviso» de Junts «que luego queda en nada».

