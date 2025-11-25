Suscribete a
ABC Premium
Directo
Empieza la alfombra roja de la gala de las Estrellas Michelin 2026

El PP desconfía y cree que Sánchez mantendrá politizada la Fiscalía

En Génova apuntan a que el Gobierno «no se detendrá» por los casos que le acechan

El PP recuerda a Marlaska o Escrivá, que también tenían trayectorias «intachables»

Teresa Peramato, propuesta por el Ejecutivo

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, asiste a la Junta
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, asiste a la Junta EP
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«No cuestionamos la trayectoria. El problema no es la persona que propongan, el problema es a quién responde. Y eso no cambia: a Pedro Sánchez». La desconfianza sobre la futura fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no responde a su currículum vitae que, ... de hecho, algunos dirigentes del PP elogiaron al hacerse público su nombre. El diputado Jaime de los Santos, que pertenece a la dirección nacional, puso en valor una carrera de 35 años «defendiendo a las mujeres víctimas de violencia machista».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app