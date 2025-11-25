El PP desconfía y cree que Sánchez mantendrá politizada la Fiscalía

«No cuestionamos la trayectoria. El problema no es la persona que propongan, el problema es a quién responde. Y eso no cambia: a Pedro Sánchez». La desconfianza sobre la futura fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no responde a su currículum vitae que, ... de hecho, algunos dirigentes del PP elogiaron al hacerse público su nombre. El diputado Jaime de los Santos, que pertenece a la dirección nacional, puso en valor una carrera de 35 años «defendiendo a las mujeres víctimas de violencia machista».

El día elegido por el Gobierno para lanzar su propuesta no dejaba mucho margen: 25 de noviembre, jornada dedicada internacionalmente a erradicar la violencia contra las mujeres. «Aquí nada es casual. Todo es relato», añadía otra dirigente de peso del PP, sin esconder sus recelos.

En Génova consideran que la politización de la Fiscalía tras el caso de Álvaro García Ortiz -condenado por revelación de secretos y sobre el que el presidente sigue proclamando su inocencia- es irreversible. Igual que consideran que los «ataques» a la Justicia continuarán, teniendo en cuenta el horizonte de casos que acecha al entorno más íntimo del presidente del Gobierno. En febrero está previsto el juicio contra su hermano, David Sánchez; y también podría ser el mes en el que procesaran -aún está por ver- a su esposa, Begoña Gómez.

Entretanto, la trama Koldo -que afecta de lleno a las personas que fueron de la máxima confianza del presidente- sigue avanzando. Este jueves el Tribunal Supremo celebra una vista en la que decidirá si José Luis Ábalos y Koldo García ingresan en prisión. Después de cinco meses encarcelado, Santos Cerdán quedó en libertad al considerar el juez que ya no existía riesgo de destrucción de pruebas hace unos días. Y todo después de un nuevo informe demoledor de la UCO de la Guardia Civil. En el Ejecutivo ya nadie defiende a Cerdán, pero el ex secretario de Organización agitó desde el principio la hipótesis de que la Justicia «iba a por él» por ser uno de los grandes arquitectos de la legislatura, haber cerrado los acuerdos con partidos independentistas que sostienen a Sánchez y, en resumen, porque detrás de su persecución estaba la del Gobierno entero.

Y aunque no sea en defensa del exdirigente del PSOE, en el Consejo de Ministros mantienen la misma melodía: que el fiscal general es en realidad inocente y que, con este fallo, los magistrados del Supremo lo que buscarían es asestar un golpe al presidente y su continuidad, entre otras cosas dando una victoria a Isabel Díaz Ayuso.

El PP considera que esta filosofía, la que impregna toda la legislatura, no desaparecerá de un día para otro. No hay críticas directas al nombramiento de Peramato, pero sí muchas cautelas: «La clave es ver si Sánchez va a seguir utilizando la Fiscalía en beneficio propio», afirmó Miguel Tellado.

También la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, habló de un nombramiento «continuista» en tanto que Peramato fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada por la que fuera fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo en el que se mantuvo hasta 2025.

Fuentes populares van más lejos en privado: «Ya hemos visto que el Gobierno empujó al fiscal general a cometer delitos. Veremos si corre la misma suerte la nueva candidata». En el entorno de Alberto Núñez Feijóo recuerdan otros nombres de profesionales «con trayectorias intachables» como eran el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, antes de entrar en este Gobierno o el exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, «cuya transformación ya hemos visto».