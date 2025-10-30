El PP consigue más evasivas que errores de Sánchez en la comisión de la Cámara Alta

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la trama Koldo en el Senado era la bala de plata del PP. La baza más esperada, la oportunidad para poner contra las cuerdas a un presidente que todavía no había dado explicaciones ... largo y tendido sobre un caso que afecta a demasiadas personas importantes de su entorno. A los que fueron sus hombres de confianza. Los mismos que le acompañaron en su travesía por el desierto hasta recuperar la secretaría general del PSOE.

Por eso la sensación que quedó en el PP tras el capítuo de este miércoles es agridulce. El senador que se ocupó del esperado interrogatorio fue Alejo Miranda de Larra, uno de los que mejor conoce la investigación en marcha, que se ha estudiado a conciencia todos los autos judiciales, los informes de la UCO de la Guardia Civil y que también ha preguntado a personajes clave de la trama en esta misma comisión. Por su tono «incisivo», su conocimiento del caso y su perfil bajo fue el elegido en Génova para el plato fuerte de la comisión.

Sin embargo, en muchos momentos utilizó un «tono excesivo», «demasiado invasivo» dicen algunos dirigentes del PP, con interrupciones constantes para tratar que el presidente no evadiera las cuestiones, pero que al final impedía seguir el hilo de la comparecencia. Incluso entre los numerosos «no me consta» de Sánchez, cuando evitó responder sobre su hermano, David Sánchez -sí dijo que vivía en Elvas-, o cuando negó conocer a Aldama, Miranda de Larra le interrumpió, impidiendo que comitiera errores en su declaración.

Sánchez aprovechaba cada comentario de su adversario para hilar un argumento más largo de lo previsto, retomar cuestiones anteriores o sacudir al PP con los casos de corrupción de su pasado -Gürtel- hablando del Gobierno de Mariano Rajoy, o ya entre los temas más actuales, Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Mencionó también a Pablo Casado. Miranda de Larra le respondía: «Ya le he dicho que no voy a entrar en ese juego».

Los senadores que le acompañaban señalaban los papeles que tenía delante -con un interrogatorio kilométrico- y azuzaban el debate, en algunos momentos añadiendo demasiada tensión para seguir la comparecencia. Miranda de Larra no obtuvo muchas respuestas del presidente: no se acordaba de si el gerente del PSOE le había advertido sobre los gastos inapropiados de Ábalos y ni siquiera fue capaz de decir dónde estaba la gerencia de su partido en la sede.

Tampoco fue capaz de pensar cómo conoció a Aldama, ni tampoco a Delcy Rodríguez. Evitó en varios momentos decir si se avergonzaba de José Luis Ábalos o Santos Cerdán, y tampoco quiso responder a si ponía la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero incluso todas estas evasivas quedaron enterradas casi todo el tiempo por un tono que quería ser incisivo y terminando siendo avasallador.