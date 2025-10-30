Suscribete a
ABC Premium

El PP consigue más evasivas que errores de Sánchez en la comisión de la Cámara Alta

El senador del PP Alejo Miranda de Larra quiso ser incisivo y acabó siendo invasivo en muchos momentos, con constantes interrupciones

El presidente no aclara cómo conoció a Aldama y se niega a hablar de su hermano, David Sánchez

Sánchez se refugia en el «no me consta» en una sesión tensa y farragosa

El senador del PP Alejo Miranda de Larra muestra una imagen en la comisión
El senador del PP Alejo Miranda de Larra muestra una imagen en la comisión jaime garcía
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la trama Koldo en el Senado era la bala de plata del PP. La baza más esperada, la oportunidad para poner contra las cuerdas a un presidente que todavía no había dado explicaciones ... largo y tendido sobre un caso que afecta a demasiadas personas importantes de su entorno. A los que fueron sus hombres de confianza. Los mismos que le acompañaron en su travesía por el desierto hasta recuperar la secretaría general del PSOE.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app