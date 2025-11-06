Suscribete a
Caso Koldo

El PP vuelve a citar al ministro Torres por mentir: será su cuarta vez en la comisión de investigación del Senado

También llamará a la jefa del Servicio de Salud canario a la que socialista presionó para contratar con una de las empresas de la trama

Los populares tampoco descartan llevar tanto al expresidente de Canarias como a Sánchez ante la Fiscalía por falso testimonio en sede parlamentaria

Las tres mentiras del ministro Torres tras el informe de la UCO

Alicia García
Alicia García EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

«Quien miente, repite. Y Ángel Víctor Torres ha vuelto a mentir». A este lema se agarra el Partido Popular para volver a citar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien por cuarta vez en apenas un año habrá de volver a ... comparecer en la comisión de investigación de la Operación Delorme, popularmente conocida como caso Koldo.

