El PP vuelve a citar al ministro Torres por mentir: será su cuarta vez en la comisión de investigación del Senado

«Quien miente, repite. Y Ángel Víctor Torres ha vuelto a mentir». A este lema se agarra el Partido Popular para volver a citar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien por cuarta vez en apenas un año habrá de volver a ... comparecer en la comisión de investigación de la Operación Delorme, popularmente conocida como caso Koldo.

Los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta llamarán asimismo a Ana María Pérez, la jefa del Servicio de Salud Canario a la que el socialista dijo en el Parlamento canario haber visto en sólo una ocasión, pero a la que llegó a presionar para que el Ejecutivo de las Islas contratase con Soluciones de Gestión y a la que se refería como «Ana» en los mensajes de WhatsApp que se intercambiaba con el exasesor de Transportes Koldo García, que da nombre a la trama, y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en su último informe centrado en la persona del ministro Torres.

Además, los populares no descartan llevar tanto al exmandatario de Canarias como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delito de falso testimonio en el Senado, que está tipificado en el actual Código Penal.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]