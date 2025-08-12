El PP carga contra Puente por «ocultar su inoperancia» con tuits y le reta a demostrar su «gallardía» con los incendios de Castilla y León

El ministro tuitero ha vuelto a la acción. Óscar Puente ha tirado de nuevo de esta red social para cargar contra la gestión de los barones populares de los incendios que asolan gran parte de la península como es el caso Castilla y León, ... y el fuego en las proximidades del espacio natural de Las Médulas y otras zonas de Zamora y León. El responsable de Transportes se enzarzó este lunes con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a cuenta de la ausencia del presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández-Mañueco, que, sin embargo, se comprometió en la madrugada de este martes a dar ayudas «de manera inmediata» para quienes hayan perdido bienes patrimoniales y a impulsar «la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios».

Hora antes, el ministro socialista había tachado de «sinvergüenzas» tanto a Mañueco, a quien el fuego pilló de vacaciones en Cádiz, como a su consejero de Medio Ambiente. También borró un tuit en el que interpelaba directamente al líder nacional del PP: «¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa», escribió Puente. «Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata», respondía inmediatamente después Feijóo, en alusión a Pedro Sánchez. «Sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo», denunció.

En la misma línea que lo denunciado ya por el presidente popular, ha sido Alma Ezcurra, quien, este martes por la mañana, en declaraciones a los medios a las puertas de la sede nacional del partido, se ha revuelto contra el ministro Puente. Acto seguido, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de «ocultar su inoperancia» con la publicación de tuits como los de Puente, al tiempo que ha retado al responsable de Transportes a demostrar la «gallardía» de la que hace gala en redes sociales personándose en los incendios de Castilla y León.

Preguntas en el Congreso

No solo eso, si no que, a cuenta del tuit borrado, el PP ha decidido tomar partido y registrar una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados. «¿Quién controla los mensajes de odio que mandan los miembros del Consejo de Ministros?», «¿Quién ordenó retirar ese tuit?» O »¿Quién controla lo que pasa con el Gobierno mientras Pedro Sánchez se encuentra recluido en Lanzarote?» son algunas de las cuestiones que dirigen por escrito los populares al Ejecutivo.

«Humandidad» en vez de «partidismo»

También ha pedido Ezcurra a Puente «humanidad» en vez de «partidismo» tras sus ataques a Mañueco en mitad de los incendios de Castilla y León y afeado al ministro que haga «bromas a sus oponentes» en vez de dirigir un mensaje «a los ciudadanos de la tierra en la que tantos años ha pasado», en referencia a la etapa de Puente como alcalde de Valladolid, la capital. Y es que, a juicio de Ezcurra, «no tiene sentido mandar mensajes de odio mientras su tierra se quema». Por ello, manda un aviso «a todos los líderes políticos»: «Deberíamos mostrar más empatía y respeto a los afectados», ha pedido.

Por último, ha querido agradecer la popular la labor de los equipos de extinción de fuegos de toda España, y transmitir su solidaridad con los afectados por los mismos. Especialmente con la familia y amigos del hombre de 50 años fallecido este martes a primera hora de este martes en el Hospital La Paz de la capital a cuenta del incendio originado en la localidad madrileña de Tres Cantos