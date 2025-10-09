El PP anuncia que Sánchez declarará «muy pronto» en el Senado como «cabecilla» de la trama

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la comisión de investigación de la operación Delorme (también conocida como caso Ábalos, Cerdán o Koldo) «muy pronto», sin especificar el ... día. García, que ha anunciado que van «a sacar a la luz toda la verdad», ha informado además de las fechas en las que Carmen Pano, la empresaria que trajo 90.000 euros en bolsas de basura a la sede socialista en Ferraz, y los gerentes del PSOE que «recibían y distribuían el dinero».

Casi una semana después de la publicación del «demoledor» informe de la Unidad Central Operativa (UCO) acerca del patrimonio del exministro Ábalos —que reveló pagos en efectivo en Ferraz—, los populares critican que desde los socialistas no hayan «dado ninguna explicación» al respecto. Este mismo miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Sánchez rehuyó de responder ante las preguntas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y simplemente espetó un simple «Ánimo, Alberto» al conocer que sería llamado a la comisión de investigación.

García, en una comparecencia en el Senado, ha recordado el informe de la Guardia Civil en el que se explica que «por la sede del PSOE circularon grandes cantidades de dinero en efectivo» y «nadie sabe de dónde salía ese dinero» aunque acabasen en «los bolsillos de algunos dirigentes». «El informe habla literalmente de 'una fuente de ingresos no declarados' y señala 'que no se trataría de un hecho aislado', ha sentenciado la portavoz.

«Esta vez no podrán esconderse», ha advertido. Tras esto, ha anunciado las fechas en las que se llevarán a cabo las comparecencias: este jueves, la presidenta del Tribunal de Cuentas, que «tendrá que responder por los engaños del PSOE en sus cuentas»; Carmen Pano, «la empresaria que confesó en sede judicial haber llevado 90.000 euros en bolsas de basura a Ferraz», lo hará el próximo 15 de octubre; los dos gerentes del PSOE en la etapa de Pedro Sánchez que «recibían y distribuían» el dinero en Ferraz, Mariano Moreno y Ana Fuentes, comparecerán el 23 de octubre; y, finalmente, Sánchez, «el máximo responsable de este sistema corrupto» lo hará «muy pronto».

Este jueves una de las «sobrinas» de Ábalos, Claudia Montes, debía comparecer ante la comisión de investigación. García ha criticado que «el Departamento de Marlaska no la ha localizado, a pesar de estar citada con más de dos semanas de antelación». Ha anunciado será citada por edicto para el próximo 3 de noviembre: «No se esconderá del Senado».

García ha comunicado que será «uno de los diecisiete senadores muy capacitados» del PP en la comisión de investigación el que realizará las preguntas a Sánchez. La popular, ante la insistencia de los medios de comunicación para conocer la fecha exacta de la citación del líder del Ejecutivo, ha preferido no especificar el día. Desde el PP son conocedores de la agenda internacional del presidente del Gobierno y pretenden evitar posibles retrasos en la cita por eventos exteriores.

Ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno acuda a la comisión y no declaré o mienta en sus respuestas, García ha recordado que mentir ante la Cámara Alta es un «delito». No presentarse a la cita, como hizo Jésica Rodriguez, la expareja de Ábalos, podría significar también un delito si no se justifica. ﻿

Foco en los socios

El Partido Popular mantiene el foco en los socios habituales del Gobierno. Según ha declarado García, los «cómplices de la corrupción sanchista no podrán esconderse». Carles Puigdemont, Arnaldo Otegui y Yolanda Díaz,, que son «los mismos que marcaron líneas rojas sobre la financiación ilegal del PSOE para tomar decisiones», se «quieren aprovechar» de la corrupción en vez de ponerle fin. «Puigdemont quiere subirle el alquiler de La Moncloa, Otegi quiere seguir dictando la agenda del Gobierno y Yolanda Díaz quiere conservar el coche oficial», ha enumerado la portavoz, añadiendo que «han sumado a la corrupción económica del sanchismo la corrupción moral y política de sus socios».

«Es hora de poner fin a esta etapa de corrupción, mentiras y chantajes y abrir un tiempo nuevo en el que los españoles recuperen la honestidad en su Gobierno y la limpieza en las instituciones. España no aguanta mas», ha sentenciado García.