Suscribete a
ABC Premium
Directo
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
Última hora
El húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

El PP anuncia que Sánchez declarará «muy pronto» en el Senado como «cabecilla» de la trama

Alicia García no ha confirmado el día de octubre en el que el presidente del Gobierno responderá ante la Cámara Alta

Feijóo anuncia ante Sánchez que será citado este mes en la comisión de investigación del Senado

La portavoz del PP en el Senado
La portavoz del PP en el Senado EP

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la comisión de investigación de la operación Delorme (también conocida como caso Ábalos, Cerdán o Koldo) «muy pronto», sin especificar el ... día. García, que ha anunciado que van «a sacar a la luz toda la verdad», ha informado además de las fechas en las que Carmen Pano, la empresaria que trajo 90.000 euros en bolsas de basura a la sede socialista en Ferraz, y los gerentes del PSOE que «recibían y distribuían el dinero».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app