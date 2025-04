El PP aleja un pacto de Estado por los aranceles: «Es muy difícil llegar a acuerdos con este Gobierno»

Han pasado casi dos semanas desde que el Gobierno aprobara en Consejo de Ministros el decreto antiaranceles y las conversaciones con el PP para su convalidación siguen en punto muerto. Eso es al menos lo que aseguran desde Génova, donde el asunto no ... ha sido ni siquiera abordado en el comité de dirección celebrado este lunes por los populares.

Con todo, Ester Muñoz ha señalado que resulta «muy difícil llegar a acuerdos de Estado con un Gobierno como el que tenemos. Que te dice una cosa y al día siguiente la contraria. Que se va a China sin consultar con nadie y que va a Estados Unidos donde le reprenden y dice allí una cosa y aquí la contraria… Es muy difícil».

Las palabras de la vicesecretaria de educación, que ejerció de portavoz en la rueda de prensa, alejan un pacto que cobra importancia a medida que pasan los días y se acerca la fecha que Donald Trump ha puesto para imponer los aranceles a Europa. En el PP se quejan de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya puesto de nuevo sus ojos en Junts para sacar adelante el decreto, cuando lo único que haría falta es un pacto con ellos. «Valdría con los votos del PP, pero ellos siguen prefiriendo a Puigdemont», señalan fuentes cercanas a la dirección del partido, que van más allá, cuestionadas por el texto del decreto en el que el Ejecutivo insiste que no hay ninguna referencia a la territorialidad de las ayudas. «Entre el Gobierno y Puigdemont nos creemos al segundo, porque suele decir la verdad más veces», ironizan.

En cualquier caso, en Génova no dan por descartado un acuerdo y en él seguirán trabajando, siempre y cuando esté centrado en los españoles y no en mantener a Sánchez en La Moncloa. «No cerramos ninguna puerta, pero es muy difícil que el PP esté en el mismo sitio en el que el Gobierno va a ceder de nuevo a un chantaje como exige Puigdemont. Vamos a intentar hasta el final que el plan del Gobierno vaya encaminado a los españoles y no a Puigdemont. Vamos a intentarlo, pero si no es así, no nos quedaremos solos, sino junto a los españoles. Pero será así, porque ese plan no está orientado a los españoles, está orientado a mantener a Sánchez en el poder», explicó Muñoz, quien aprovechó su intervención para lamentar el fallecimiento del Papa Francisco.