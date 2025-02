El PP afirma que el Tribunal de Cuentas «blanquea las irregularidades» en los contratos del Covid

La comisión de investigación por los contratos suscritos por administraciones públicas bajo la legislación de emergencia durante la pandemia de Covid arrancó este lunes en el Congreso con un tenso interrogatorio del Partido Popular a Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas.

El portavoz del principal partido de la oposición, José Vicente Marí, reprochó a la representante pública que el órgano que preside, en sus informes, «no ha hecho hincapié en las prácticas que puedan propiciar fraude y corrupción. En lugar de poner luces rojas en estas prácticas, han puesto luces verdes, se han puesto a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares«. Afirmación que la portavoz del Grupo Socialista, Mercedes González, consideró »muy grave«.

El diputado popular reiteró que el órgano fiscalizador ha sido «siempre tendente a dulcificar y dar la enhorabuena» por la actuación de los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los contratos de la pandemia, a pesar de existir un primer borrador de informe de diciembre de 2020 en el que se alertaba de diversas irregularidades «que han desaparecido en los definitivos». Enriqueta Chicano le contestó que se han analizado los contratos en una situación excepcional, bajo el prisma de una ley de contratos «le recuerdo que aprobada en 2017» y «usted se está refiriendo a asuntos que no son de la responsabilidad contable, sino de la responsabilidad penal», zanjó.

Ministerio de Salvador Illa

El representante del Partido Popular destacó, en su repaso por los informes del Tribunal de Cuentas, el papel del exministro de Sanidad y candidato a las elecciones de Cataluña por el PSOE, Salvador Illa, también citado a comparecer la tarde de este lunes en la Cámara Baja. «El de Illa fue el órgano de contratación que celebró 10 contratos por 83 millones», recordó Marí, quien pidió explicaciones a Chicano porque no se recogiera en el informe que uno de los contratos, por 35 millones, debería haber quedado fuera de la emergencia porque era para la gripe estacional y sería inválido. «Una explicación que se elimina del informe provisional al definitivo», insistió el representante del PP.

«Tiene las réplicas y contrarréplicas de los consejeros y los ministerios. La responsabilidad contable no se inicia sola, sino por denuncia del fiscal o abogado del Estado, que no ha ocurrido«, contestó la presidenta del Tribunal de Cuentas, quien también aclaró que el informe definitivo y válido sobre ese y otros asuntos «es el que aprobó el Pleno y el que presenta el ponente al Pleno después de contrastar con alegaciones y observaciones», y no borradores previos, como el manejado por la oposición.

Y ante la pregunta de si hubo «pruebas tendentes a ver si había vinculación entre las empresas y la Administración», la presidenta del Tribunal de Cuentas contestó que «está absolutamente fuera de nuestra función. No podemos dirigirnos al sector privado ni abordar la concertación ilegal porque sería entrar en un delito que no nos corresponde a nosotros, que es entrar en una jurisdicción distinta«.

Sin expediente abierto de las contrataciones con Koldo

En cuanto a las contrataciones de las empresas públicas Adif y Puertos del Estado con la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, a la que compraron mascarillas por 12,5 y 20,8 millones, respectivamente, contratos ahora bajo objeto de investigación tanto de la Audiencia Nacional como de la Fiscalía Europea, Chicano reconoció que en el Tribunal de Cuentas «no hay ningún expediente de responsabilidad contable vivo porque no se dan las circunstancias».

