El PP acusa a Sánchez de «alimentar» la violencia política para «tapar la semana judicial del hermano, el fiscal y Cerdán»

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de arrodillarse «ante los herederos de ETA, recibir aplausos de Hamás, amparar y jalear la violencia callejera y despreciar a los policías heridos», por las manifestaciones violentas que provocaron la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid. Esta ha sido la tónica del turno de palabra de García durante la sesión del control al Gobierno en la Cámara Alta, que ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «alimente la violencia política para tapar la semana judicial del hermano, el fiscal y Cerdán».

La senadora popular ha recordado además que ya en el 2008 Zapatero decía que «convenía la tensión política», algo que ahora Sánchez «lleva más lejos» y que le hace que le convenga «incitar a la violencia». Ha asegurado que el presidente del Gobierno «no puede gobernar» y que «le interesa agitar las calles». «Sánchez no quiere unir, quiere crispar y dividir; ese es su muro», ha sentenciado la popular.

Los altercados de la Vuelta Ciclista, que dejaron 22 agentes de la Policía Nacional heridos, han servido para que García acuse a Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, de ser «el brazo ejecutor» de la violencia política por ser «el responsable de todos los delegados del Gobierno». «Todos fallaron, ninguno protegió La Vuelta», ha criticado la popular, añadiendo que «esa es su gestión, su vergüenza».

La portavoz popular ha señalado que la «Policía y sus sindicatos denuncian que el Gobierno les mandaron atados de pies y manos contra los comandos callejeros», refiriéndose a las informaciones publicadas por ABC este martes. Bolaños, en palabras de García, «no es un 'ministro tres en uno' (en alusión a las carteras que ostenta el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes) es un ministro tres en ninguno: contra la Justicia y los jueces, servil a su presidente y a su familia imputada, incapaz de pactar nada en las Cortes».

La portavoz ha criticado que el Gobierno reciba felicitaciones de Hamás, que ocupe La Moncloa y el Estado y que «teme a los jueces y a los españoles». El Palacio de la Moncloa, según García, «ya no es sede de Gobierno», sino «una casa con goteras judiciales, con sótanos de corrupción, salones de negocios privados y una máquina de inventos para tapar su degeneración moral».

El ministro, por su parte, ha afeado a García que estas informaciones sobre los manifestantes de La Vuelta son «falsas e inexactas». Y ha querido dejar la pelota en el tejado del Partido Popular: «¿De qué lado están ustedes, del exterminio o de las víctimas?», haciendo referencia al «genocidio» que está perpetrando Israel en la Franja de Gaza. «Genocidio», ese término que hasta la semana pasada se le atragantaba tanto al Ejecutivo, pero que ahora utiliza con absoluta facilidad consciente de que el PP aun se resiste aludiendo a que no hay todavía una resolución de la Corte Penal Internacional sobre este asunto.

El titular de Justicia, uno de los 'hombres fuertes' de Sánchez para llevar a cabo las negociaciones imposibles con todo el bloque de investidura, ha querido desechar las acusaciones de inacción y ha insistido en que el Gobierno ha aprobado hasta 43 leyes durante esta legislatura y ha ganado el 83% de las votaciones en el Congreso. Sobre el bloqueo sistemático que se aplica sobre las 33 leyes aprobadas en el Senado que se congelan en la Mesa del Congreso, el ministro no ha querido responder