Suscribete a
ABC Premium

El PP acusa al Gobierno de «normalizar el entorno de ETA» por el apoyo de Sumar a las protestas en la Vuelta

El portavoz de la organización que cortó un tramo de la ronda ciclista estuvo condenado por colaborar con la banda terrorista

La Fiscalía ha admitido una querella contra la ministra Rego por apoyar las concentraciones

Activistas pro Palestina revientan la etapa de la Vuelta en Bilbao y obligan a finalizarla sin ganador

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García jaime garcía
Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Vuelta ciclista a España lleva tres días consecutivos dejando titulares de un cariz cada vez más político. Asociaciones, ONG y personalidades del ámbito de la cultura llevaban meses poniendo el grito en el cielo por la participación del equipo de Israel en la ... competición, llegando a solicitar formalmente a la empresa organizadora, Unipublic, que retirase la invitación al equipo 'Israel Premier Tech', una posibilidad que para la dirección de La Vuelta nunca estuvo encima de la mesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app