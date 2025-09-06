El PP acusa al Gobierno de «normalizar el entorno de ETA» por el apoyo de Sumar a las protestas en la Vuelta

La Vuelta ciclista a España lleva tres días consecutivos dejando titulares de un cariz cada vez más político. Asociaciones, ONG y personalidades del ámbito de la cultura llevaban meses poniendo el grito en el cielo por la participación del equipo de Israel en la ... competición, llegando a solicitar formalmente a la empresa organizadora, Unipublic, que retirase la invitación al equipo 'Israel Premier Tech', una posibilidad que para la dirección de La Vuelta nunca estuvo encima de la mesa.

Tal y como se temían los organizadores, las manifestaciones en favor de Palestina de este miércoles consiguieron boicotear la etapa 11 que pasa por Bilbao. Debido a la presencia de grupos violentos, los allí presentes asistieron a altercados, vallas caídas, cargas por parte de manifestantes y la intervención de la Ertzaintza, además de la suspensión de una jornada que terminó sin ganador.

El Partido Popular ha querido poner blanco sobre negro sobre este asunto porque, a pesar de que las competencias en términos de dispositivos de seguridad desplegados corresponden al País Vasco, consideran que el Gobierno debe responder por las manifestaciones, que terminaron en altercados, pues algunos casos han sido alimentadas por miembros del principal socio del Ejecutivo, Sumar. También porque las imágenes han corrido como la pólvora en medios internacionales lo cual, en palabras de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, «proyecta una imagen de nuestro país de inseguridad y radicalismo que no es tal».

Por todo ello, los populares han registrado en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, una batería de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo para que dé explicaciones sobre esta cuestión. Los populares cuestionan al Ejecutivo si el dispositivo de seguridad desplegado resultó adecuado para prevenir incidentes de este alcance. También piden concretar medidas a adoptar para garantizar que acontecimientos deportivos internacionales en España no se vean alterados por actos de naturaleza política.

En este sentido, el PP pide al Gobierno que haga una valoración sobre las implicaciones que pueda tener que su socio principal, Sumar, esté llevando a cabo una «cooperación política abierta con EH Bildu en términos de normalización del entorno de ETA«, ya que ambas formaciones han apoyado activamente las movilizaciones contra La Vuelta en Bilbao lideradas por una organización cuyo portavoz, Ibon Meñika, estuvo condenado por colaborar con la banda terrorista.

Este viernes, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia confirmaron que una organización murciana pro israelí había presentado ante la Fiscalía una denuncia contra su titular, Sira Rego (IU), por un presunto delito de odio. La ministra ha sido una de las voces más críticas contra la participación del equipo de Israel en La Vuelta llegando a escribir al director general de la organización pidiéndole que se retracte de sus palabras por haber asegurado que las protestas contra Israel Tech eran «actos de violencia». Rego ha asegurado que estas denuncias «solo tienen como objetivo amedrentar a las personas que protestan por el genocidio en Gaza»