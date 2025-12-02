La Policía registra la sede de la operadora de hidrocarburos Biomar Oil por orden de la Audiencia Nacional

Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han entrado este martes en una de las sedes de la empresa del sector de los hidrocarburos Biomar Oil en Madrid para efectuar un registro autorizado y liderado ... por la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas consultadas por ABC.

Por el momento se desconoce el alcance de la operación y si hay detenidos en el marco de los registros, si bien fuentes de la Audiencia Nacional confirman que la causa contra esta operadora se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige el magistrado Antonio Piña. Cabe recordar que Biomar está intervenida judicialmente desde julio de 2024 por el Juzgado Mercantil 10 de Barcelona por estar en concurso de acreedores.

Querella contra el subdirector general de Hidrocarburos

Por otro lado, la propia Biomar Oil interpuso una querella en los juzgados madrileños que provocó la imputación también en 2024 del subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación. Esa causa se sigue en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.

Cabo habría sido el responsable de tramitar la retirada de la licencia de operador de hidrocarburos a Biomar Oil y la imposición de una multa a la empresa por un procedimiento administrativo que había sido impugnado por la empresa en lo contencioso. Fuentes jurídicas indican que este alto cargo reconoció ante el juzgado de instrucción que, por errores informáticos, la plataforma Sicbios del Ministerio eliminó «la totalidad» de las certificaciones y esto provocó que la empresa perdiese la licencia de operador.