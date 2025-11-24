Suscribete a
La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para detener a los fugitivos más buscados del país

Con distintos perfiles delictivos, se les busca por delitos graves como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia

Cinco detenidos por el asesinato de un hombre tras un robo de droga en Chiclana

Cartel con los nombres, descripciones y rostros de los 10 fugitivos más buscados del país POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha pedido colaboración ciudadana para lograr la detención de los diez prófugos de la justicia más buscados en España. Son personas con distintos perfiles delictivos, reclamadas por delitos de especial gravedad como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata ... de seres humanos o robos con violencia.

