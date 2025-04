Podemos llama a la «insumisión» ante la aceleración del rearme del Gobierno de Pedro Sánchez

«Hacemos un llamamiento a la insumisión frente al rearme; tenemos que organizarnos y activarnos para corregir el rumbo de este país como ya hicimos tras la crisis del año 2011». En su tono duro habitual contra el Gobierno de Pedro Sánchez —del que formó parte en un pasado no tan lejano—, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado los 10.500 millones de euros para gasto en defensa anunciados por el jefe del Ejecutivo el pasado martes en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros.

«Que no cuenten con Podemos para aplaudir a un Gobierno que dice que va a cancelar un contrario de 6 millones con el Estado terrorista y genocida de Israel cuando le pillan, y que ya dijo que lo iba a cancelar en octubre cuando tiene adjudicados o apalabrados otros 40 contrarios por más de mil millones. Son un Gobierno colaboracionista con el genocidio en Palestina», ha señalado Belarra, quien hace apenas dos semanas fue reelegida por las bases del partido para repetir mandato, después de que el fundador, Pablo Iglesias, la nombrara sucesora ya hace cuatro años cuando este decidió abandonar todos sus cargos institucionales y orgánicos al frente del partido.

Sin embargo, ha presumido Belarra, y «a pesar de los golpes de pecho que se dan [el ministro de Exteriores, José Manuel] Albares y Sánchez con el pueblo palestino», «las únicas personas que salgan señaladas sean dos diputadas sin responsabilidad en el Gobierno». Se refiere la secretaria general de Podemos a un informe del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Combate contra el Antisemitismo de Israel de septiembre del año pasado en el que aparecen Belarra y Montero señaladas por manifestarse abiertamente en contra de la guerra en en la Franja, tal y como informa el diario 'Público'. «Es un orgullo que Israel nos considere su adversario. Nada mejor que eso para dejar claro que estamos en el lado correcto de la historia. Israel compite con la Alemania nazi en la liga del horror de la humanidad», ha expresado.

«En dos años no ha habido dinero, pero de repente han aparecido millones para armas y tecnología militar en cuanto el fascista Donald Trump y la OTAN lo han ordenado. Es una decisión antidemocrática y radicalmente contraria al mandato de las urnas», se ha quejado la líder de la formación morada, que este sábado ha reunido por primera vez al Consejo Ciudadano Estatal elegido en su congreso ordinario de abril para nombrar a la nueva Ejecutiva con la exministra de Igualdad, Irene Montero, y el actual secretario de Organización, Pablo Fernández, como números dos y tres del partido respectivamente.

«Tenemos un Gobierno cipayo que cuando más nos golpea Trump, más se arrodilla; un Gobierno no gobierna; una legislatura fantasma con la que el presidente ha decidido tirar para adelante sin mirar atrás tenga o no tenga apoyo parlamentario, y tenga o no tenga presupuestos», ha afirmado Belarra al tiempo que ha dicho que «es el momento del verdadero patriotismo, de mostrar el verdadero amor por nuestro pueblo en este momento crucial de la historia». Acto seguido ha proseguido desquitándose con el líder socialista, acusándole de convertirse en un futuro en el «único responsable que haya una banda de fascistas sentado en la bancada azul del Congreso de los Diputados» en alusión al Partido Popular (PP) y Vox. «[Sánchez] nos lleva al desastre», ha dicho.