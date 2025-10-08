Podemos insta al Gobierno a retirar el embargo y presentar uno «de verdad»: «Me repugna el electoralismo del PSOE»

Podemos no ha desvelado aún si votará a favor o no del embargo de armas a Israel que el Gobierno lleva este miércoles al Congreso, aunque se muestran reacios por considerarlo «fake». La secretaria general de la formación morada se ha mostrado firme al ... reclamar al Gobierno que retire este decreto y presente uno «de verdad» cuanto antes.

Ione Belarra ha expresado que «confía» en poder convencer al Gobierno y ha asegurado que lo intentarán hasta el último momento en una entrevista en el programa 'La hora de La 1'. Podemos ha reclamado un decreto «integral», dado que creen que el que se vota este miércoles lleva tiempo en marcha y no ha sido efectivo. «Ha permitido que a través de nuestros puertos hayan pasado barcos con armamento con destino a Israel», ha expresado Belarra.

La que fuese ministra durante más de dos años ha recriminado al Ejecutivo que el texto que se lleva al Congreso este miércoles está pensado para «mantener los coladeros que nos han convertido en cómplices del genocidio» y alega que durante estos dos últimos años en los que ella no ha formado parte del Gobierno «se han traspasado todos los límites» en Gaza para eludir responsabilidades sobre acciones que se podían haber tomado antes.

Belarra ha aprovechado además para cargar de forma contundente contra la formación de Pedro Sánchez: «Me repugna el electoralismo del PSOE». La secretaria general de Podemos ha acusado a los socialistas de «querer buscar el titular» y ha asegurado que este es un «Gobierno que no gobierna».