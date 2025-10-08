Suscribete a
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

Podemos insta al Gobierno a retirar el embargo y presentar uno «de verdad»: «Me repugna el electoralismo del PSOE»

El decreto se vota este miércoles en el Congreso tras aplazarse el martes para no hacerlo coincidir con el segundo aniversario del atentado de Hamás

Podemos alarga la agonía del PSOE y no desvela si tumbará el embargo de armas a Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios a las puertas del Congreso de los diputados efe

Guillermo Calvo

Podemos no ha desvelado aún si votará a favor o no del embargo de armas a Israel que el Gobierno lleva este miércoles al Congreso, aunque se muestran reacios por considerarlo «fake». La secretaria general de la formación morada se ha mostrado firme al ... reclamar al Gobierno que retire este decreto y presente uno «de verdad» cuanto antes.

