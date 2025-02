Podemos enturbia el clima en la coalición y arremete contra Yolanda Díaz

El Gobierno celebró este martes la primera reunión del Consejo de Ministros después de Semana Santa con el clima de nuevo enturbiado en varios frentes por Unidas Podemos. Los de Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, no solo mantuvieron su pulso en la negociación abierta sobre la ley de vivienda, la última gran reforma pendiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en la reforma de la 'ley del solo sí es sí', tras las centenares rebajas de condenas por delitos sexuales que han tenido lugar después de su entrada en vigor el pasado otoño, sino que hicieron gala de marcar su propia agenda.

Y eso tanto para lanzar propuestas con sello propio como para apelar a sus simpatizantes con ataques velados, pero perfectamente claros, contra la vicepresidenta segunda y ya proclamada candidata de la plataforma Sumar a las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz.

La propia Díaz comparecía en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete junto a la portavoz, Isabel Rodríguez, y a la titular de Educación, la socialista Pilar Alegría, poco después de que Podemos hubiera hecho público un vídeo, llamando a un acto del partido este sábado en Zaragoza, en el que se la señalaba.

«Podemos es el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania, y que solo Ione [Belarra] dice lo que él piensa», afirma la voz en 'off' de la cinta, apuntando tanto a la titular de Trabajo como al ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, quien el Domingo de Ramos fue uno de los invitados estrella de la presentación de Sumar en Madrid, de la que se ausentaron tanto Belarra como su número dos, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La división entre Belarra y Montero, por un lado, y Díaz y Garzón, por el otro, se hizo particularmente visible hace casi un año con motivo de la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Madrid, cuando Podemos llegó incluso a cuestionar algunos contratos que se habían firmado ante el evento, algo que desautorizaron expresamente tanto la vicepresidenta segunda como el líder de IU.

Propuesta hipotecaria

Cuando Díaz y las otras dos ministras de la parte socialista comparecían ante los medios, el partido morado también había registrado en el Congreso, de manera unilateral, pero informando justo antes al resto de actores de la confluencia, una propuesta sobre el mercado hipotecario, para aliviar la letra a quienes tengan contratado un tipo variable, sujeto ahora a la subida del precio del dinero.

Se trataría de hacer gratuito el paso de variable a fijo, aunque en realidad, como explicó Isabel Rodríguez a preguntas de los informadores, es una medida que ya se aplica desde finales del año pasado, tras incluirse en el Código de Buenas Prácticas impulsado por el Ministerio de Economía, precisamente para mitigar el impacto en la ciudadanía del aumento de los tipos de interés. Los morados justifican su reivindicación en que tenga un carácter permanente.

Por momentos, parecía jugarse una particular partida de 'ping-pong' entre el Palacio de la Moncloa y el de las Cortes, donde pese a no haber pleno esta semana sí se celebró la habitual Junta de Portavoces con las comparecencias de rigor de los representantes de los grupos. El de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, no dudaba en tensionar a la coalición pisando terrenos en los que se ahonda la división con los socialistas, precisamente los que lleva tiempo rehuyendo Díaz.

Así, calificó de «indecencia democrática» la nueva visita a España, la semana que viene, de Juan Carlos I, mientras que la portavoz Rodríguez despejaba las preguntas al respecto: «No hay ninguna consideración que hacer, se trata de decisiones personales que no nos corresponde valorar, porque se refieren a su ámbito de vida privada», afirmó, mientras Díaz evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como de desacuerdo.

En otro momento, la vicepresidenta segunda se vio obligada a contestar por las quejas de Belarra e Irene Montero en el seno del Gobierno por no haber salido a la rueda de prensa en fechas recientes pese a haberse aprobado cuestiones relativas a sus respectivas carteras. «Estamos ante el primer Gobierno de coalición de la historia», comenzó diciendo, para a continuación apostillar: «Funcionamos de manera mancomunada. Y la política de comunicación la decide la Secretaría de Estado de Comunicación, de manera absolutamente mancomunada», remató, sin mencionar a sus compañeras de la parte morada del Consejo de Ministros.

La comisión Kitchen

Y de nuevo en el otro escenario, el del Congreso, el diputado Sánchez Serna arrojaba más sal a las heridas abiertas entre los socios, al volver a colocar en primer plano sus exigencias para la reactivada comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Kitchen, la trama de presunto espionaje por la que está imputado el exministro del PP Jorge Fernández Díaz.

Un asunto que ya provocó un sonoro desencuentro con el Grupo Socialista justo antes de Semana Santa, cuando ni siquiera hubo acuerdo para cerrar un listado de comparecientes, tras proponer Podemos llevar a Pablo Iglesias y a varios periodistas relacionados con el comisario José Manuel Villarejo, singularmente el presentador de La Sexta Antonio García Ferreras. «A saber qué pactos tendrán con él», espetó entonces el portavoz del grupo morado, Pablo Echenique.

Ayer Sánchez Serna reprochó a los socialistas que hubiesen finalmente excluido de su listado a Mariano Rajoy y que por el contrario lo hubieran nutrido de comisarios y responsables policiales. «Quedarse en la parte policial sería repetir la comisión que ya cerramos», advirtió el parlamentario.

Todos esos flancos se unen al conocido desencuentro por la 'ley del solo sí es sí', en la que las posturas entre PSOE y Unidas Podemos son irreconciliables. Ahí sí, Díaz cerró filas ayer con Podemos y aseguró que el grupo votará unido. En el Congreso, los socialistas reiteraron que no entrarán a negociar las enmiendas de su socio en el Consejo de Ministros, como tampoco las de ERC y Bildu, aliados ya en tantas batallas.

«Llamamos al apoyo a nuestra propuesta. No excluimos a nadie ni preferimos a nadie», dijo la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Isaura Leal, sacudiéndose las críticas de Unidas Podemos por una hipotética alianza con el PP en un asunto central para el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. El lunes que viene se reunirá la ponencia de la ley, el martes se debatirá en comisión y, si todo sale según los planes del PSOE, se aprobará el jueves en pleno. Los populares, por el momento, avisan de «dos agujeros graves» en la reforma.