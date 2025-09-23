Podemos acusa a Sumar y ERC de «dejarse arrastrar por un discurso que legitima el racismo»

Podemos se siente protagonista del más que probable descarrilamiento parlamentario este martes de la delegación de competencias en inmigración a Cataluña pactado por el Gobierno y Junts hace meses. No sólo le está sirviendo para señalar al PSOE de Pedro Sánchez y agudizar su oposición en una postura claramente preelectoral, sino también para diferenciarse de otros socios y apoyos de izquierdas de la actual coalición.

Ione Belarra ha seguido incidiendo en esa línea este martes en una entrevista radiofónica en Radio Nacional de España (RNE), cuando ha asegurado que, sobre la cuestión mencionada, «quienes deberían explicar su posición» son las «formaciones que se dicen de izquierdas» y «se dejan arrastrar por un discurso que legitima el racismo». «No puedo entenderlo», sentenciaba. La secretaria general de Podemos y diputada ha señalado directamente a «algunos partidos que forman Sumar» y a ERC.

La líder morada ha explicado ante los micrófonos que su oposición a esta delegación, no es por el contenido de la ley en sí -poco antes el ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, pedía a Podemos que «se la leyeran»-: «Esto no es una delegación de competencias, esto es una ley con clara intencionalidad xenófoba, según dijo Rufián hace meses», ha afirmado la exministra, basándose en que en el preambulo de la norma se define la inmigración «como una amenza» y que eso es una estrategia de «criminalización». Y ha recordado que, en su parecer, «la verdadera amenaza son los racistas de Vox, esos sí son peligrosos».

«Los que se dicen de izquierdas agachan la cabeza, porque es difícil, pero al racismo hay que sacarle tarjeta roja», ha criticado a sus supuestos correligionarios.

Belarra ha querido contextualizar este texto legal tras las últimas encuestas que sitúan a Alianza Catalana y Vox cerca de Junts en intención de voto, pese a que esos sondeos han sido publicados hace días y el proyecto legal lleva meses madurando. «Esta ley solo sirve para ver quien es más racista si Junts o Alianza», ha declarado. Eso sí, no hubo mención alguna en las palabras de Belarra o en las preguntas de la entrevista a la información que este martes publica ABC sobre que los morados rechazaron en varias ocasiones los ofrecimientos de los de Puigdemont para negociar esta norma.