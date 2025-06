El PNV exige una comparecencia monográfica sobre Cerdán y no una «porrusalda»

No le llegan buenas noticias al Gobierno. El PNV empieza a cansarse y eso es algo sintomático de la actual coyuntura. Los nacionalistas vascos, socios fieles, son poco dados a las estridencias y al ruido mediático, pero este jueves la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ... en el Congreso, Maribel Vaquero, ha lanzado un aviso a navegantes por redes sociales. Su partido no aceptará un cóctel de temas en el que quede diluido el caso Cerdán en la comparecencia al respecto del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ya este miércoles, tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, Vaquero pidió al presidente que no espere hasta el 9 de julio para ofrecer explicaciones y que las adelante lo máximo posible. Todos los grupos parlamentarios salvo el socialista estaban dispuestos a fijar la comparecencia del jefe del Ejecutivo para este mismo jueves, tras la dimisión de su hasta hace siete días secretario de Organización por el presunto cobro de mordidas, pero este alegó motivos de agenda para negarse a ello. Una agenda, por cierto, que quedó despejada tras anular anoche su asistencia al congreso de Comisiones Obreras.

Este jueves ABC publica la intención de Sánchez de diluir las explicaciones sobre Santos Cerdán en una macrocomparecencia en la que hablará también sobre la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), el Consejo Europeo y la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Esto, para el PNV, es la gota que ha colmado el vaso, dentro de una sensación de hartazgo generalizado entre los aliados del Gobierno.

«Pedimos celeridad y transparencia, no una porrusalda. No es serio que el Gobierno mezcle en una sola comparecencia lo de Cerdán con la OTAN, el Consejo Europeo o la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo. Así no. Solicitaremos que vaya en una comparecencia monográfica», ha advertido Vaquero, en un mensaje difundido en redes sociales.

La diputada del PNV, sustituta de Aitor Esteban al frente del grupo parlamentario, ya apuntó el miércoles que había visto «preocupado» al presidente en su conversación en la Moncloa y que le había pedido adelantar su comparecencia, así como adoptar medidas contundentes contra la corrupción. Este jueves, con el macropleno que tiene previsto celebrar el Ejecutivo, como consta en el escrito remitido a la Mesa del Congreso por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la parlamentaria nacionalista ha dicho basta.

Como explica este jueves este diario, el Gobierno, en el citado documento enviado al órgano rector de la actividad parlamentaria, reduce además a la mínima expresión el caso Cerdán, refiriéndose a él —y también a los audios de Leire Díez, en los que la exmilitante socialista ofrecía tratos de favor con la Fiscalía a cambio de información contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil— como «presuntos casos de corrupción conocidos por la filtración a los medios de comunicación». Una afirmación que es falsa, al menos en lo referido al exsecretario de Organización del PSOE, porque su dimisión no llegó hasta que el Tribunal Supremo levantó el secreto de sumario y se conoció —que no filtró— el informe de la UCO que lo sitúa en el epicentro de una trama de comisiones ilegales por amañar contratos de obra pública, junto al exministro José Luis Ábalos y el exasesor de este último Koldo García.