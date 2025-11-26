Una pericial encargada por Cerdán sostiene que los audios de Koldo García fueron «procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados»

«En primer lugar, se constata que los audios presentan anomalías objetivas e incompatibles con un ciclo de vida digital nativo«. Ésta es la demoledora conclusión a la que llegan los peritos informáticos contratados por la defensa del ex secretario de Organización del PSOE ... Santos Cerdán en relación a las grabaciones incautadas en varios móviles y una grabadora incautados en el registro del domicilio del exasesor ministerial Koldo García y que sirvieron de base para la elaboración de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en la imputación del que fuera número tres de los socialistas y en su entrada en prisión provisional en julio.

La tesis de la defensa siempre fue que esos audios en los que los implicados hablaban de cómo repartirse las mordidas provenientes de constructoras que habían sido adjudicatarias de obra pública habían sido manipulados, y el propio Cerdán sostuvo ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que no se reconocía en los mismos. Por eso, pidieron que esas grabaciones realizadas subrepticiamente por Koldo García fueran analizadas por expertos peritos, algo que el magistrado aceptó.

La primera pericial llegó desde Criminalística de la Guardia Civil en septiembre, y en él se sostenía en síntesis que no se habían obtenido argumentos que desvirtuaran la hipótesis de autenticidad de la grabación. En el informe se indicba además que «del análisis y estudio realizado no se habían identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS –propio de los modelos Iphone de Apple– relacionados con la aplicación Voice Memos –de grabación– y los audios objeto de estudio». Y como conclusión se apostillaba que los audios contenidos en los tres móviles iphone y en una grabadora Philips era «más probable» que fueran auténticos a que no lo fuesen.

Ahora es el turno de los peritos de la defensa, Javier Martín Porras y Hernán López Mayorales, que en las 57 páginas de informe sostienen que existen «divergencias de frecuencia de muestreo y bitrate entre archivos supuestamente generados con la misma aplicación y dispositivo; desfases significativos entre el tiempo real de grabación y el tiempo de codificación; y coincidencias masivas en fechas de modificación que solo pueden explicarse por exportación, reensamblaje o manipulación técnica en un único evento de sistema».

«Estas irregularidades, de naturaleza eminentemente estructural, no pueden considerarse accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS», detallan, para sumar que se da también una «presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos«.

Cadena de custodia

Al hilo, destacan que se identifican rastros de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019, algo que «constituye una imposibilidad técnica categórica» porque ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación. «Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad«.

Por otro lado, ponen el foco en que se da una ausencia de valores 'hash' originales, de registros de adquisición y de los volcados primigenios, y esto, dicen, «impide reconstruir la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación», lo que genera «una ruptura insubsanable en la cadena de custodia lógica de la evidencia«. Y por eso, aseveran que no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, »ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación«.

En cuanto al reconocimiento de los sujetos que participan en las conversaciones grabadas, estos peritos señalan que «el análisis de la calidad técnica de los audios evidencia que estos no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor». «Presentan niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos que comprometen la fiabilidad del análisis vocal» y por tanto «no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno».