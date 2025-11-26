Perelló pide respeto para que los jueces ejerzan su función con «sosiego, independencia y serenidad»

«Las decisiones judiciales pueden —y deben— ser objeto de crítica y someterse al escrutinio público. La crítica razonada contribuye a perfeccionar el sistema y, lejos de debilitarlo, lo fortalece. La crítica razonada y el argumento de calidad son un estímulo para mejorar en nuestra ... función de resolución de conflictos y de reconocimiento y efectividad de los derechos de los ciudadanos«. Así lo ha asegurado este miércoles la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló en un acto en el que se le ha hecho entrega del premio a la independencia judicial de manos del medio digital Confilegal.

Sin aludir a las críticas del Gobierno al Supremo y a las movilizaciones a las que ha llamado la vicepresidenta Yolanda Díaz por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enmarcadas en una campaña de acoso al Poder Judicial, Perelló ha recordado que «la legítima discrepancia ha de realizarse con respeto a nuestra función constitucional, a la complicada labor de juzgar, de nuestro difícil cometido que requiere estudio, reflexión, serenidad y prudencia y que se desarrolla en unos tiempos necesarios para dictar resoluciones motivadas y razonadas».

Es un buen momento para resaltar que «nuestros tribunales afrontan sus responsabilidades -a menudo no en las mejores condiciones de trabajo-, pero sí con la plena disposición a ejercerlas con sosiego, independencia y serenidad», ha dicho.

La presidenta del Alto Tribunal y del órgano de gobierno de los jueces ha querido transmitir en su discurso un mensaje de «serenidad, de moderación y de confianza». El Poder Judicial, ha dicho, es uno de los pilares esenciales del Estado de derecho, que «no puede existir sin unos jueces que, con independencia y profesionalidad, garanticen el cumplimiento de la ley y la protección efectiva de los derechos de todos». Por eso, ha compartido su premio a la independencia con todos aquellos que hacen posible cada día la Administración de Justicia.

«No es necesario recordar que la independencia es el primer atributo que la Constitución predica de quienes administramos justicia, que emana del pueblo, y que tal condición no es un privilegio que se nos reconoce, sino la necesaria para que, con sujeción a la ley y asumiendo nuestra responsabilidad, cumplamos la función que nos corresponde de tutelar los derechos e intereses legítimos de todos«.

Comportamientos «constructivos»

Perelló ha hecho un llamamiento a que se confíe a los jueces independientes la resolución de los conflictos y controversias que se dan en la vida cotidiana porque son «un elemento esencial en el Estado social y democrático de Derecho. Sin jueces independientes no hay Estado de derecho ni democracia representativa. Porque la democracia representativa es inescindible del imperio de la Constitución y de la ley, rasgos principales del Estado de Derecho. Nuestro sometimiento a una y a otra nos permite ser independientes».

Perelló se ha mostrado convencida de que «todos compartimos un mensaje de serenidad» basado en tres pilares fundamentales: la defensa del ordenamiento constitucional, la fidelidad y lealtad a las instituciones y el respeto a la discrepancia, «siempre desde comportamientos constructivos».