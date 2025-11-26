Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Disparan a dos militares en las inmediaciones de la Casa Blanca

Perelló pide respeto para que los jueces ejerzan su función con «sosiego, independencia y serenidad»

Sin referirse a las críticas del Gobierno, la presidenta del Supremo llama a que la «legítima discrepancia» se haga «con respeto a nuestra función constitucional»

Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en su inocencia»

La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Las decisiones judiciales pueden —y deben— ser objeto de crítica y someterse al escrutinio público. La crítica razonada contribuye a perfeccionar el sistema y, lejos de debilitarlo, lo fortalece. La crítica razonada y el argumento de calidad son un estímulo para mejorar en nuestra ... función de resolución de conflictos y de reconocimiento y efectividad de los derechos de los ciudadanos«. Así lo ha asegurado este miércoles la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló en un acto en el que se le ha hecho entrega del premio a la independencia judicial de manos del medio digital Confilegal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app