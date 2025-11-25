Suscribete a
ABC Premium

perfil de la propuesta para ser nueva fiscal general

Peramato, promocionada dos veces por Delgado y García Ortiz y defensora de la 'ley del sí es sí' de Montero

La especialista en violencia de género quiso «poner en valor lo bueno» de la criticada norma de la ministra de Podemos

El Gobierno propone a la exportavoz de la UPF Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Los pasos que tendrá que seguir Teresa Peramato para ser nueva fiscal general del Estado

Teresa Peramato
Teresa Peramato EP
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La elección de Teresa Peramato Martín (Salamanca, 1962), ahora fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo como sustituta de Álvaro García Ortiz no ha sorprendido en la carrera fiscal. Con su nombramiento se continuará con la senda de ... la línea progresista y próxima al gobierno de Pedro Sánchez que se inició con el nombramiento de Dolores Delgado -exministra de Justicia y esposa del magistrado Baltasar Garzón que este domingo se manifestaba frente al Tribunal Supremo contra la condena de García Ortiz- como fiscal general. Tras su renuncia, le sustituyó su persona de máxima confianza, su número dos en el Ministerio Público García Ortiz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app