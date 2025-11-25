Peramato, promocionada dos veces por Delgado y García Ortiz y defensora de la 'ley del sí es sí' de Montero

La elección de Teresa Peramato Martín (Salamanca, 1962), ahora fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo como sustituta de Álvaro García Ortiz no ha sorprendido en la carrera fiscal. Con su nombramiento se continuará con la senda de ... la línea progresista y próxima al gobierno de Pedro Sánchez que se inició con el nombramiento de Dolores Delgado -exministra de Justicia y esposa del magistrado Baltasar Garzón que este domingo se manifestaba frente al Tribunal Supremo contra la condena de García Ortiz- como fiscal general. Tras su renuncia, le sustituyó su persona de máxima confianza, su número dos en el Ministerio Público García Ortiz.

Peramato era la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) cuando el Gobierno nombró a Delgado fiscal general y, desde dicha asociación, pidió darle un voto de confianza, destacando, en la línea con el mensaje que se lanzó desde el entorno del PSOE, que su experiencia en el Gobierno no era algo negativo, sino que por ello conocía mejor los principios de «legalidad, autonomía e imparcialidad» que debe respetar un fiscal general.

Fue bajo el mandato de Delgado, en mayo de 2021, cuando Peramato fue promovida a fiscal de Sala contra la Violencia sobre la mujer. Posteriormente, bajo el mandato de García Ortiz, promocionó nuevamente como fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Peramato atesora 35 años de experiencia como fiscal. Ingresó en la carrera en 1990 y después de pasar por las fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, en el año 2010 fue nombrada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. El 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional hasta ser nombrada fiscal de Sala en 2021.

Defensora de la controvertida 'ley del sí es sí'

Muy respetada en el ámbito de la Violencia de género y de defensa de los derechos de la mujer, Peramato salió en defensa de la controvertida y criticada Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual o 'ley del sí es sí' impulsada por la exministra de Podemos, Irene Montero. Puesto que las horquillas previstas en la ley para los delitos modificados, al convertir el abuso sexual en agresión, provocaron un reguero de rebajas de prisión y excarcelaciones de agresores, Peramato instó en declaraciones a los medios en 2023, tras una conferencia en Almería, a «poner en valor lo bueno» que tenía la ley, afirmando que sus consecuencias han «opacado totalmente» los avances de la normativa.

Del círculo de García Ortiz, como la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde o Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, ambas también con larga trayectoria, pesa a su favor para el nombramiento, frente a las otras fiscales, que no ha tenido que intervenir ni en las diligencias de la investigación fiscal contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ni con el juicio contra Álvaro García Ortiz por la filtración de dichas diligencias. Sánchez Conde ha sido la representante del Ministerio Público en el juicio, ejerciendo casi como una segunda defensa del fiscal general después de la Abogacía del Estado y Rasillo tuvo que declarar como testigo ante el tribunal que finalmente ha condenado por mayoría de cinco magistrados frente a dos al fiscal general saliente.