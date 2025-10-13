Suscribete a
ABC Premium
Directo
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Peinado prorroga la investigación contra Begoña Gómez hasta casi el final de su carrera como juez

Sostiene que quedan varias diligencias que recibir o sobre las que decidir, como la testifical de Sánchez

La Complutense se persona en el caso Begoña Gómez porque cree que pudo sufrir un perjuicio económico

Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado
Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado ABC
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido prorrogar la investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, hasta el 16 abril de 2026, esto es, hasta que queden escasos meses para que cumpla los 72 años, momento en el que ... se tendrá que jubilar forzosamente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app