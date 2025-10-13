Peinado prorroga la investigación contra Begoña Gómez hasta casi el final de su carrera como juez

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido prorrogar la investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, hasta el 16 abril de 2026, esto es, hasta que queden escasos meses para que cumpla los 72 años, momento en el que ... se tendrá que jubilar forzosamente.

Peinado se ata así a una causa a la que ha dedicado una actividad instructora voraz desde que decidiera en abril de 2024 incoar diligencias tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias en la que apuntaban a la esposa de Pedro Sánchez por cometer presuntamente un delito de tráfico de influencias.

Noticia Relacionada La Audiencia Provincial anula la decisión de abrir pieza separada contra Begoña Gómez por malversación Javier Lillo Indica que no se puede desligar del delito de tráfico de influencias

Ahora, el magistrado acuerda seguir con la instrucción otros seis meses porque, indica en el auto al que ha tenido acceso ABC, «la lógica y la empírica demuestran claramente que es más que previsible que para el próximo día 16 de octubre de 2025 -fecha en la que cumple la anterior prórroga- no hayan podido concluirse las actividades pendientes que darían lugar a la conclusión de las presentes diligencias previas».

Testifical de Pedro Sánchez

Apunta que hay una serie de diligencias pendientes de ser recabadas y otras pedidas por las partes sobre las que está pendiente de decidir. Éstas últimas, entre las que están las testificales de Pedro Sánchez o el ministro Félix Bolaños, son las que solicitaron en la vistilla que se celebró al cambiar el procedimiento para que siga por el Tribunal del Jurado, algo que llevaría a que los investigados fueran juzgados por un jurado popular en caso de llegar a juicio.

Peinado también recuerda que recientemente la Audiencia Provincial le ha ordenado investigar el delito de malversación junto al resto de delitos y no por separado. Explica que dado que de tramitar en un único procedimiento debe dictar nuevas resoluciones «para acomodar» lo que ha ido haciendo en esa pieza separada a la pieza principal.