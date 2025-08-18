Pedro Sánchez visitará este martes la zona del incendio de Jarilla, en Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes a tierras extremeñas para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), según han informado fuentes de Moncloa. Está previsto que el líder del Ejecutivo acuda al Puesto de Mando Avanzado para ver y evaluar de primera mano la situación.

De momento, y como ya ocurrió con la visitas de este domingo a las zonas afectadas por el fuego de Orense y León, desde presidencia no han dado a conocer más detalles.

Aunque este no es el primer incendio que Sánchez visita. Este domingo, el líder del Ejecutivo visitó los incendios que están afectando a las provincias de León y de Ourense. Allí mantuvo encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Efectivos del Ejército

Durante una rueda de prensa, Sánchez anunció que finalmente el Gobierno desplegará a medio centenar de efectivos del Ejército para reforzar los equipos de extinción de las distintas comunidades autónomas -que llevaban varios días reclamándolo de manera urgente, al igual que el líder del PP-.

También anunció que en septiembre pondrá sobre la mesa una propuesta para forjar un pacto de Estado «para la mitigación y adaptación» a la «emergencia climática», cuyos efectos se están acelerando.

Sin embargo, esta propuesta del presidente del Gobierno no es nueva. De hecho ya habló de ella en 2022, durante una visita a Extremadura tras una crisis incendiaria, en idénticos términos.

