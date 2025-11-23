Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

«Creo en la inocencia del fiscal general del Estado». El primer pronunciamiento de Pedro Sánchez después de varios días de silencio tras conocerse la condena a García Ortiz por revelación de secretos ha sido contundente. En una rueda de prensa desde Sudáfrica, donde ha ... participado junto otros líderes internacionales en la cumbre del G20, ha compartido su disconformidad sobre el fallo del Tribunal Supremo. «Acatamos, pero no compartimos el fallo».

A su juicio, los periodistas que han declarado en el Alto Tribunal han dejado claro que el fiscal general no fue el origen de la filtración de la que le acusa la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es por ello que anticipa «aspectos controvertidos en la sentencia» que, apunta, «tendrán que dirimirse en otras instancias judiciales».

Preguntado por un posible indulto, el presidente del Gobierno considera que «no tiene ningún sentido» abordar esta cuestión. Lo primero, ha dicho, es poner en marcha la maquinaria para su sustitución. Lo segundo, una vez que se dé a conocer la sentencia, acudir a las instancias correspondientes.

Noticia en ampliación...