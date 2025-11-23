Suscribete a
Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

Pedro Sánchez, en Sudáfrica, donde participa en la cumbre del G20.
Pedro Sánchez, en Sudáfrica, donde participa en la cumbre del G20. Reuters
Lorena Gamarra

«Creo en la inocencia del fiscal general del Estado». El primer pronunciamiento de Pedro Sánchez después de varios días de silencio tras conocerse la condena a García Ortiz por revelación de secretos ha sido contundente. En una rueda de prensa desde Sudáfrica, donde ha ... participado junto otros líderes internacionales en la cumbre del G20, ha compartido su disconformidad sobre el fallo del Tribunal Supremo. «Acatamos, pero no compartimos el fallo».

