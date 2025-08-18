Pedro Arriola, el asesor de Aznar, pasó de ser interlocutor a posible objetivo de la banda terrorista ETA

Entre la documentación que la policía francesa obtuvo tras la detención en 2000 de la etarra González Peñalva, alias Carmen, hallaron, además de la nota manuscrita de Ainhoa Múgica referente a una cita con el comando Erraia, más documentos relevantes que estaban relacionados con la ... dirección del aparato militar de ETA: «Un sobre grande de color blanco en el que figuraba la anotación 'Jon-Ainhoa' y que en el interior tenía una lista mecanografiada de matrículas españolas y una lista de personalidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía», que la Guardia Civil considera que eran por entonces «potenciales objetivos» de la banda terrorista.

En el informe de inteligencia en el que mencionan ese sobre, se incluye una serie de anexos entre los que está esa lista completa de objetivos andaluces que habría seleccionado la dirección para darle traslado de la misma al comando que operaba en Andalucía. Y entre esos objetivos destaca el nombre de Pedro Arriola, fallecido en 2022, que fue el asesor político de cabecera de los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

«Datos: Político. Es asesor personal de Aznar. Está casado con Celia Villalobos (alcaldesa de Málaga del PP). Es licenciado en Ciencias Políticas. Es natural de Sevilla y tiene 47 años (97)», rezaba la anotación realizada por ETA respecto a la figura de Arriola.

Extracto del listado de posibles objetivos abc

Las conversaciones de Zurich

Se da la circunstancia de que esa lista iba dirigida a Ainhoa Múgica cuando era una de las dirigentes del aparato militar (de 1999 a 2002). Y coincide en el tiempo con las conversaciones de emisarios del Gobierno de Aznar -entre los que estaba Arriola- con la banda para buscar el fin de la violencia. De esta manera, Arriola habría pasado de ser interlocutor a posible objetivo de de la banda terrorista.

Esa reunión tuvo lugar el 19 de marzo de 1999 en Zurich y como emisarios de Aznar asistieron además de Arriola, Ricardo Martí Fluxá y Javier Zarzalejos. Por parte de la banda acudieron los etarras 'Mikel Antza', 'Willy' y 'Carmen'. En noviembre de ese mismo año la banda rompía la tregua.

En esa lista de posibles objetivos de ETA se incluyen hasta 49 nombres de personalidades andaluzas del ámbito político, policial, militar, empresarial y judicial. Así, al nombre de Arriola se sumaban otros como el del político 'popular' Rafael Hernado; el de Andrés Ollero, que llegaría a ser magistrado del Constitucional; el de José María Rodríguez de la Borbolla, expresidente socialista de la Junta de Andalucía; Braulio Medel, quien fuera presidente de Unicaja; los López Benjumea, relacionados con la Caja de San Fernando; o Isidoro Beneroso, quien fuera presidente de la Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.