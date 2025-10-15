Suscribete a
ABC Premium

Patriots presenta su Declaración de Madrid contra Bruselas: «La UE asfixia a nuestras empresas»

Los eurodiputados Jorge Buxadé y Kinga Gál han exigido la necesidad de un «cambio real» en Europa

PP, Vox, Sumar y Junts tumbarán la subida de hasta el 35% en las cotizaciones de los autónomos

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

Manifestación de agricultores contra Mercosur a las puertas del Ministerio de Agricultura
Manifestación de agricultores contra Mercosur a las puertas del Ministerio de Agricultura ARCHDC

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El eurogrupo Patriots ha presentado este miércoles su Declaración de Madrid acerca de la «protección de la prosperidad, la competitividad y el empleo europeo». En plena capital española, el eurodiputado Jorge Buxadé, perteneciente a Vox, junto a la húngara Kinga Gál, han expuesto la ... necesidad de un «cambio real» en la Unión Europea.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app