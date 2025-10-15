Patriots presenta su Declaración de Madrid contra Bruselas: «La UE asfixia a nuestras empresas»

El eurogrupo Patriots ha presentado este miércoles su Declaración de Madrid acerca de la «protección de la prosperidad, la competitividad y el empleo europeo». En plena capital española, el eurodiputado Jorge Buxadé, perteneciente a Vox, junto a la húngara Kinga Gál, han expuesto la ... necesidad de un «cambio real» en la Unión Europea.

Menos de una semana después de la fallida moción de censura propuesta por Patriots contra Ursula von der Leyen, el grupo se ha vuelto a reunir para manifestar su ideario acerca del empleo europeo y su lejanía con el Partido Popular Europeo (PPE). Para Gál, los populares en Europa prometen «cambios y paquetes legislativos para facilitar para simplificar las cargas que sufren las industrias», pero realmente lo que harán «será un pacto con los socialistas que irá en contra de sus premisas previas». La húngara es muy clara con el porvenir de Europa: «Se necesita un nuevo liderazgo en la comisión y un compromiso con el cambio real. Esto es lo que representa Patriots».

Buxadé, por su parte, ha celebrado la incorporación de Vox al grupo de los patriotas europeos como una de las «mejores decisiones» que ha tomado el partido liderado por Santiago Abascal. «Es el grupo con mas ímpetu, con mas fuerza de todo el parlamento. La prueba es que somo capaces de ponerlo en un papel», ha declarado, en alusión a la declaración que se hará publica este miércoles y servirá para defender «defender nuestro empleos, nuestras industrias, nuestro sector primario».

En el documento, en el que expresan su «profunda preocupación por el declive de la economía europea», Patriots critica que la Comisión Europea haya optado por «seguir una agenda dictada por activistas izquierdistas y por chantajear a los países mediante condicionalidades ideológicas». Avisan también que las recientes negociaciones comerciales con Mercosur y los Estados Unidos, que afean que se estén llevando a cabo con una gran «falta de transparencia y la trasgresión de competencias», y la «carga» creada por el Pacto Verde ha provocado que las empresas europeas tengan que tomar la difícil decisión de cerrar o trasladarse al extranjero.

📢 | Madrid Declaration on Protecting European Prosperity, Competitiveness and Jobs #Patriots pic.twitter.com/gRg0u47EmK — Patriots for Europe (@PatriotsEP) October 15, 2025

La declaración pone el foco en el crecimiento del precio de la energía en Europa. Comentan que las medidas presentadas por la Comisión no ayudará a reducir el gasto de las familias y empresas en energía, sino que «llevará a un aumento» mayor. Otra de los principales focos de atención en los que se comprometen trabajar desde Patriots es la representación de los agricultores, ganaderos y pescadores europeos que «que luchan por defender su potencial productivo frente a objetivos medioambientales ineficaces que socavan los objetivos de soberanía alimentaria». Según defienden, están «amenazados por los recortes al apoyo financiero a la agricultura y a la pesca; son penalizados en el mercado al enfrentarse a una competencia desleal de productos que no cumplen con nuestros estándares».

Por último, los grupo anuncia que trabajaran para llevar a cabo el fin del «laberinto burocrático que asfixia» a las empresas europeas y, especialmente, a las PYMEs. Con ello buscan la «reducción real de la carga que soportan nuestras empresas». «Europa necesita un nuevo liderazgo que logre dar un giro a la competitividad», sentencia el documento.

Buxadé, en la rueda de prensa en la que han presentado al declaración, ha declarado que «Úrsula se sienta y firma, eso no es democracia», que Patriots es el «el presente y es el futuro» de Europa, que están «ganando en todas las elecciones» y van a continuar ganado comicios. «Patriots es alegría, libertad y es debate», ha comentado el español, añadiendo que «lo qu hunde a Europa es Úrsula von der Leyen».

La cita contaba con la presencia de Jordan Bardella, político francés perteneciente a Agrupación Nacional, aunque finalmente no ha podido acudir debido a la complicada situación política que se vive en Francia. A pesar de la ausencia del francés, Buxadé ha celebrado que sería «bueno» que Marie Le Pen tome las riendas en Francia, «al igual que lo fue Meloni en Italia».