El PP debate hasta última hora el futuro de Mazón y las elecciones anticipadas

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón han conversado varias veces a lo largo de este domingo. Y será este lunes cuando el 'president' de la Comunidad Valenciana comunique su decisión sobre su futuro, que afectará a la Generalitat y al partido autonómico. Es la ... mayor crisis interna de la etapa de Feijóo al frente del PP. Y como tal, resolverla ha llevado la negociación más complicada que ha vivido la dirección nacional. El nerviosismo lleva instalado en la formación 48 horas y el domingo el cerrojazo informativo ha sido total, según todos los consultados por ABC.

Absoluto silencio por ambas partes para que no trascendiera nada sobre los contactos mantenidos. Por eso mismo, todo el partido espera la comparecencia de Mazón. A mediodía Feijóo reunirá al comité ejecutivo del partido y también tendrá un discurso dirigido a sus filas. Este lunes también se producirá la declaración en sede judicial de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió el día de la riada, y que en la formación muchos temen por las nuevas revelaciones que puedan producirse.

El periodo de reflexión del 'president', retirado en Alicante, su tierra, desde el pasado viernes, habría terminado. En el PP esperaban el desenlace el mismo domingo después de que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, confirmara por la mañana que a lo largo del día se produciría una llamada entre los dos líderes. Al final, como señalaron las dos partes, se produjeron varias.

En realidad, contactos entre segundos niveles ha habido durante todo el fin de semana de manera constante. Pero las posturas seguían alejadas incluso este domingo. La maniobra del secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, junto a los tres presidentes provinciales para encumbrar al valenciano Vicente Mompó como futuro relevo de Mazón ha sembrado un clima de desconfianza que costará recuperar. Especialmente para Feijóo y su número dos y fiel escudero, Miguel Tellado, que vio en el movimiento un acto de insubordinación inadmisible.

El partido entero asume y espera la dimisión de Mazón. Esa decisión, como publicó ABC, estaría bastante clara. Feijóo regresó del funeral del primer aniversario el miércoles pasado dándolo por hecho. Hasta el punto de que en Génova pensaban que se podía producir de un momento a otro antes incluso del fin de semana. El problema es la segunda fase de la operación. El 'president' es partidario de convocar elecciones autonómicas con su marcha. Entiende que sería la salida «más limpia» y que permitiría empezar una nueva etapa.

En un primer momento Génova no veía nada clara esa vía. El temor a perder un feudo clave como la Comunidad Valenciana tiene mucho peso. Y el segundo gran problema sigue siendo el relevo de Mazón: quién estará al frente de la nueva candidatura. En este marco se entendió primero el movimiento de Pérez Llorca y los presidentes provinciales señalando a Mompó. Era la manera también de cerrarle el paso a María José Catalá, alcaldesa de Valencia, y la candidata que siempre ha querido Feijóo. Pero no es nada sencillo porque en el entorno de la regidora aseguran que ella transmite su negativa: prioriza la alcaldía y su situación familiar le impide dar ese paso.

La otra salida a la crisis era apostar por la marcha de Mazón con una presidencia interina, que afectaría tanto a la Generalitat como a la presidencia del partido en la Comunidad Valenciana. Esta vía, que en Génova contemplaban en un principio, tiene muchos problemas añadidos. El principal es necesitar los votos de Vox para investir a un nuevo 'president'. En el núcleo duro de Feijóo siempre se negaron a pensar en que Mazón pudiera marcharse sin más, precisamente, por las exigencias que presuponen a Santiago Abascal. Un coste demasiado alto para el PP en este momento. En Génova sigue muy vivo el trauma de los pactos con Vox de 2023 que le costaron la Moncloa a Feijóo.

Otro problema es que se necesita un candidato que tenga escaño en Las Cortes para ser investido presidente autonómico. Catalá cumple con ese requisito, pero tendría que abandonar de sopetón la Alcaldía de Valencia. Una operación compleja. Y, al mismo tiempo, en las últimas horas la dirección nacional del partido -en plena crisis de confianza con Pérez Llorca y Mompó- empezó a asimilar que esa solución interina empoderaría a ambos en la Generalitat y en el partido, después de haber declarado un movimiento «desleal» para Génova. El hecho de que Juanfran Pérez tenga hilo directo y buena relación con Vox aumenta todavía más esa desconfianza.

Todo esto hizo, según ha confirmado ABC, que también Feijóo y Tellado empezaran a asumir, llegados a este punto, las elecciones anticipadas. Al menos, empezaron a valorarlo, cosa que antes no hacían. El escollo, de nuevo, la falta de candidato. Desde el PP valenciano de Mazón insisten en cerrar la puerta a Catalá, a sabiendas de que tampoco la alcaldesa estaría por la labor. En Génova, distintas fuentes apuntan que para Feijóo el nombre siempre fue ese.

El aforamiento

Todas las miradas se dirigen ahora a la decisión de Mazón. A las dos vías -elecciones o interinidad- se suma otro aspecto que es relevante: la interinidad hasta 2027 haría que Mazón no perdiera el aforamiento. Una cuestión no menor, pues le ha salvado hasta ahora de una más que probable imputación en la causa judicial que investiga la gestión de la barrancada. Esta fórmula ya la utilizó Francisco Camps en 2011, cuando tuvo que dimitir por el juicio de los trajes. Camps mantuvo el acta de diputado en Las Cortes, pero renunció al sueldo de parlamentario. Además de otros privilegios, el estatuto de los expresidentes de la Generalitat les permite ser miembros del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana durante un plazo de quince años, si han completado una legislatura, o durante el tiempo que hayan ejercido el cargo si superan los dos años, como es el caso de Mazón. Su retribución ronda en 2025 los 87.000 euros anuales.