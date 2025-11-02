Suscribete a
El PP debate hasta última hora el futuro de Mazón y las elecciones anticipadas

El 'president' de la Generalitat informará a lo largo de este lunes en una comparecencia pública

Génova ve el adelanto electoral en Valencia, pero le falta el candidato

'Que los valencianos voten'; por Julián Quirós

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón

Paloma Esteban y Toni Jiménez

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón han conversado varias veces a lo largo de este domingo. Y será este lunes cuando el 'president' de la Comunidad Valenciana comunique su decisión sobre su futuro, que afectará a la Generalitat y al partido autonómico. Es la ... mayor crisis interna de la etapa de Feijóo al frente del PP. Y como tal, resolverla ha llevado la negociación más complicada que ha vivido la dirección nacional. El nerviosismo lleva instalado en la formación 48 horas y el domingo el cerrojazo informativo ha sido total, según todos los consultados por ABC.

