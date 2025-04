El Partido Cannábico, de cara al 23J: «Somos como un yogur, tenemos fecha de caducidad. Cuando legalicemos nos disolveremos»

El Partido Cannábico Luz Verde ha hecho historia en las elecciones autonómicas y municipales del 28M y pretende lo mismo para las generales de 23J. La formación, que dio el salto nacional en 2020, asegura estar preparada para la convocatoria electoral: «Nuestra idea es poner una papeleta de marihuana en todos los rincones de España».

Fermín Les, uno de los fundadores del partido, no se esconde y explica a este periódico que todas sus propuestas giran en torno al cannabis y que su principal objetivo es conseguir su legalización. «Siempre decimos que somos un partido yogur, con fecha de caducidad. Cuando legalicemos nos disolveremos», asegura Les.

En partido nació en 2006. Ellos pretendían crear una asociación, pero les fue imposible. «No nos dejaban fundar una asociación y vimos que era más sencillo fundar un partido», señala.

Durante todo este tiempo, la formación ha concurrido a cuatro elecciones y gracias a la iniciativa ciudadana han conseguido una ley que regula consumo de cannabis en club sociales y el autocultivo. También se han enfrentado a un largo proceso judicial en el que casi desaparecen como partido debido a «falta de actividad» tras haber disuelto RCN-NOK (Representación Cannábica Navarra) para crear la formación nacional.

Su programa electoral para las elecciones del 23J promete creación de empleo y fomento del emprendimiento, Impulso económico, sostenibilidad medioambiental e innovación, mejora de la salud de la población, vivienda y rehabilitación sostenible, seguridad ciudadana, gestión de recursos públicos y planificación urbana. Todo enfocado desde la legalización del cannabis y el cultivo de cáñamo.

Proponen un referéndum para decidir sobre la legalización del cannabis

En cuanto a su ideología, se definen como «pluripolíticos» y no se decantan por preferencias de izquierdas ni de derechas. «Hay consumidores de cannabis en todos los partidos. Te sorprendería. En nuestro partido hay gente de todo tipo. Muchos menos jóvenes de lo que se piensa», insite Les.

Desde el partido creen que ya es hora de que la política avance con la sociedad. Y es que, el 90% de los españoles apoyan la legalización del cannabis medicinal y el 49,7% apoyarían su uso recreacional, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Por ello, una de sus propuestas claves es un referéndum para que la ciudadanía decida. «Nos parecería una buena solución. Lo hemos propuesto para los ayuntamientos», dice el fundador del partido pro cannábico.

En España no está regulado el uso del cannabis medicinal. La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso sí aprobó la regulación del cannabis medicinal, pero el Gobierno no ha llegado a convertir el texto en una normativa, por lo que todo ha quedado en un papel mojado, denuncian. Además, durante esta legislatura se ha votado dos veces para legalizar el cannabis y ninguna iniciativa (una de Más País y otra de ERC) ha salido adelante. «Los políticos no se atreven», sentencia Les.

La mayoría de integrantes del partido tienen tiendas, 'grows' o clubs y son parte interesada en que su comercio pueda expandirse sin tantos límites como los actuales. Pero el uso de cannabis no tiene por qué ser el consumo en forma de humo, apuntan.

«Queremos reivindicar también el cáñamo industrial. Fue una industria histórica en España, muy valiosa para la industria marítima. Proponemos volver a encontrarnos con nuestra historia y ser más ecológicos y sostenibles que el diésel y el petróleo o sacar el papel de los árboles», concluye.