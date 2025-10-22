El Parlamento Europeo inicia el proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento interno para retirar la inmunidad el líder del partido de ultraderecha Se Acabó La Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez, solicitado por el Tribunal Supremo español.

Las autoridades españolas ... remitieron la correspondiente documentación para la solicitud que ahora se enviará a la comisión de Asuntos Jurídicos que es la encargada de tramitarla.

El Tribunal Supremo español ya había solicitado que se levantara su inmunidad para poderle investigar en el caso abierto en su contra por un delito relacionado con los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Noticia Relacionada Alvise Pérez arenga a decenas de estudiantes en Zaragoza a «levantarse» contra el «Gobierno criminal» ABC El aforo del Colegio Mayor Virgen del Carmen se ha ampliado para escuchar al europarlamentario que ha rechazado las instituciones y el sistema democrático al completo, incluyendo partidos políticos y medios de comunicación Tras esa primera petición, el Supremo hizo una nueva solicitud la pasada semana pidiendo de nuevo el levantamiento de la inmunidad del eurodiputado para investigarlo por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea al frente de la candidatura de Se Acabó La Fiesta. El Parlamento Europeo no ha especificado a cual de las dos solicitudes responde. Al tratarse de dos procedimientos judiciales diferentes y por distintos delitos las dos peticiones se tramitarán de manera independiente.

