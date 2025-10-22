Suscribete a
ABC Premium

El Parlamento Europeo inicia el proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez

El Supremo español ha hecho dos solicitudes para ello, una para investigarle por un delito relacionado con mensajes en Telegram y la otra por delito electoral y supuesta financiación irregular

Alvise reconoce que recibió 100.000 euros de 'CryptoSpain' pero niega que los usara para la campaña electoral de SALF

Alvise Pérez en una imagen de archivo.
Alvise Pérez en una imagen de archivo. EFE/ Rodrigo Jiménez

Servimedia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento interno para retirar la inmunidad el líder del partido de ultraderecha Se Acabó La Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez, solicitado por el Tribunal Supremo español.

Las autoridades españolas ... remitieron la correspondiente documentación para la solicitud que ahora se enviará a la comisión de Asuntos Jurídicos que es la encargada de tramitarla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app