Suscribete a
ABC Premium

Las palabras de Rajoy a Ábalos durante la moción de censura en 2018 sobre la corrupción del PSOE: «¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?»

El expresidente del Gobierno cuestionó en el Congreso la financiación ilegal en las filas del partido socialista

El discurso de Ábalos en la moción de censura que hizo a Sánchez presidente: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción»

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en sus intervenciones pasadas en el Congreso de los Diputados
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en sus intervenciones pasadas en el Congreso de los Diputados ignacio gil / jaime garcía
Dounia Sbai

Dounia Sbai

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En 2018 José Luis Ábalos se convirtió en el fiel escudero de Pedro Sánchez, fue elegido para subir a la tribuna del Congreso y así defender la moción de censura presentada por el líder del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy por ... la sentencia del caso Gürtel. Desde el estrado, el exministro de Transportes no dudó en atacar a Rajoy echándole en cara no haber tenido «ni la decencia política de dimitir».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app